Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Nouvelle tentative de rebond, dans l'attente de l'inflation et de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,09% à 12'084,19 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,31% à 38'747 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,88% à 17'344 points - Nikkei 225 (mercredi): +NA% à 38'911 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika ouvre un nouveau site à Liaoning, en Chine - Sonova: les actionnaires valident toutes les propositions SPI: - Aluflexpack: Constantia détient 96,56% des actions à la fin du nouveau délai - Ascom obtient une commande en Irlande pour la numérisation dans les hôpitaux - DKSH s'associe à la société biotechnologique Trautec en Amérique du Nord - Emmi reprend le torréfacteur lucernois Hochstrasser et ses 50 employés - La fondation Helvetia développe ses placements dans l'immobilier - Montana Aerospace: vend ses activités dans la mobilité électrique activités reprises par le groupe chinois Mengtai revenus des activités cédées de 161 mio EUR - Siegfried: reprend un site de sous-traitance à Curia Global acquisition financée par les fonds du groupe perspectives pour 2024 et à moyen terme inchangées cible du rachat active dans le développement précoce - Ypsomed: l'allemand Medac opte pour l'autoinjecteur d'Ypsomed PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Nouvelle hausse des revenus et du bénéfice pour Gaznat en 2023 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: Constantia détient 96,56% des actions à la fin du nouveau délai - TX Group: Christian Hennerkes détient une part de 3,032% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Flughafen Zürich: statistiques mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: les prix connaissent leur 4e mois consécutif de hausse HORS DIVIDENDE 13.06: - Sonova (4,30 CHF) DIVERS - CH: Une majorité des Suisses s'oppose au jugement de la CEDH Deux tiers des Suisses sont favorables à une caisse unique - international: Droits des travailleurs: déclin plus rapide en Europe qu'ailleurs Statu quo sur les taux attendu à la Fed, regards tournés vers les prévisions RATING DE CRÉDIT - S&P confirme la notation "A+" de Baloise DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9644 - USD/CHF: 0,8973 - future Conf: -58 pb à 145,41% (mardi) - taux au comptant: 0,884% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,53% à 12'073 points - SLI (mardi): -0,58% à 1'961 points - SPI (mardi): -0,51% à 16'032 points - Dax (mardi): -0,68% à 18'370 points - CAC 40 (mardi): -2,66% à 7'789 points

awp-robot/sw/