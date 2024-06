Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en quête d'une direction - SMI avant-Bourse: +0,16% à 12'064,24 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,15% à 38'589 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,12% à 17'689 points - Nikkei 225 (lundi): -1,81% à 38'114 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BKB: Karoline Sutter et Urs Berger se retirent du conseil de banque - Cicor mofidie la présntation comptable du goodwill au bilan - Mariage consommé entre Novavest et Senioresidenz - Pierer Mobility 2024: perte EBit de 110-130 mio EUR avec les vélos Ebit stable à légèrement positif pour les motos réduit ses prévisions pour 2024 - Baloise Swiss Property: le produit de la quête échelonnera les emplettes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: UBS Fund Management détient une part de 5,057% - Avolta détient en propre 3,054%/5,975% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: évolution des salaires nominaux (estimation après T1) - KOF: prévisions conjoncturelles d'été - Seco: prévisions conjoncturelles d'été - OFS: statistiques d'hébergement mai (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: les ventes au détail augmentent en mai HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Les salaires des patrons américains grimpent, avec le feu vert des actionnaires Chine: les entreprises allemandes préoccupées par la tendance baissière des prix DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9519 - USD/CHF: 0,8907 - future Conf: +53 pb à 147,28% (vendredi) - taux au comptant: 0,733% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,42% à 12'045 points - SLI (vendredi): -0,78% à 1948 points - SPI (vendredi): -0,46% à 15'994 points - Dax (vendredi): -1,44% à 18'002 points - CAC 40 (vendredi): -4,60% à 7503 points

awp-robot/ck