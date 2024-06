Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - nouvelle tentative de rebond après des records à Wall Street et avant l'inflation européenne - SMI avant-Bourse: +0,28% à 12'036,84 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,49% à 38'778 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,95% à 17'857 points - Nikkei 225 (mardi): +0,76% à 38'394 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: homologation US pour un dispositif d'imagerie - Plainte d'un milliardaire russo-ouzbèque contre UBS en Allemagne SPI: - Komax 2024: Ebit tout juste positif chiffre d'affaires en recul de ~20% (2023: 752 mio CHF) mesures d'économies et restructuration réduction d'effectifs active et passive Komax Testing à l'arrêt en Bulgarie chômage partiel à Dierikon et Cham dès juillet fermeture en cours du site allemand de Jettingen légère embellie attendue au S2 5 mois: revenus en recul de ~20% - Santhera: 38 mio USD de R-Bridge pour droits sur commissions 35 mio CHF de Highbridge sous forme de prêt conversion d'emprunt pour 4 mio CHF et extension pour 7 mio CHF financement assuré jusqu'au S1 2026 obtient 69 mio CHF en échange de droits sur commissions - Warteck: produit brut augmentation de capital 94,7 millions de francs suisses 99,63% des droits exercés pour l'augmentation de capital récolte 94,7 millions de francs suisses avec son augmentation de capital - Airesis: le Coq sportif, petit poucet qui nie s'être vu trop beau - Rieter décroche une commande en Chine pour des filatures à jet d'air - EEII: les actionnaires ont élu de nouveaux administrateurs - HBM: les actionnaires valident les propositions du conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX compile son propre indice des actions mondiales ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,028% - Youngtimers: Ricardo Da Silva Oliveira détient 14,644%, Seah Ang 16,126% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: la parahôtellerie au T4/2023 - GfK: CP étude commerce de détail DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La Suisse a l'une des économies les plus compétitives du monde CFF: Trafic ferroviaire interrompu entre Ecublens et Lucens - international: Russie: incendie dans une raffinerie de pétrole après une attaque de drones Manifestation anti-Netanyahu à Jérusalem, calme relatif à Gaza Le Premier ministre chinois visite en Australie une mine de lithium Déficits budgétaires: l'UE s'apprête à épingler la France DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9544 - USD/CHF: 0,8900 - future Conf: +37 pb à 147,65% (lundi) - taux au comptant: 0,702% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,34% à 12'004 points - SLI (lundi): -0,37% à 1'941 points - SPI (lundi): -0,30% à 15'946 points - Dax (lundi): +0,37% à 18'068 points - CAC 40 (lundi): -1,77% à 7'572 points

