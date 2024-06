Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En panne d'impulsion, dans l'attente de la BNS jeudi - SMI avant-Bourse: +0,10% à 12'058,72 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,15% à 38'835 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,03% à 17'862 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,00% à 38'483 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life REF (CH) ESG redimensionne à la baisse son augmentation de capital - Le patron d'UBS dit ne pas devoir payer le prix de la fin du CS - Zurich prend 70% dans^l'indien Kotak, pour un montant total de 670 mio USD SPI: - Feu vert pour le bleu de méthylène Lumeblue de Cosmo en Chine - Galderma: feu vert suédois à la production de toxine botulique expérimentale - BC de Zoug: Daniela Hausheer va quitter la direction générale l'an prochain PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq renforce ses capacités de stockage d'énergie en Finlande ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Novavest: Peter Mettler sous 3%, R. Schubiger aussi et Arabella annonce 3,13% - Sika: Norges Bank détient une part de 3,067% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: les exportations ont bondi en mai, gonflées par la faiblesse du yen L'inflation britannique ralentit à 2%, objectif de la Banque d'Angleterre HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Les gestionnaires d'actifs n'en font pas assez pour l'environnement - international: Poutine en Corée du Nord pour renforcer les liens de défense DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9495 - USD/CHF: 0,8841 - future Conf: +5 pb à 147,64% (mardi) - taux au comptant: 0,714% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,36% à 12'047 points - SLI (mardi): +0,43% à 1'949 points - SPI (mardi): +0,38% à 16'007 points - Dax (mardi): +0,35% à 18'132 points - CAC 40 (mardi): +1,67% à 7'629 points

awp-robot/sw/