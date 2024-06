Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Attentiste - SMI avant-Bourse: -0,14% à 12'140,34 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,67% à 39'411 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,09% à 17'497 points - Nikkei 225 (mardi): +1,03% à 39'203 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: feu vert européen à une version sous-cutanée de l'Ocrevus SPI: - BC du Jura: fermeture définitive de quatre filiales après des braquages - CPH: scission des activités papier finalisée - EEII: feu vert à toutes les propositions en assemblée générale achète 15,41% des actions du portugais Grupo Alves Bandeira S.A. - Investis a finalisé la vente du segment Real Estate Services - Meyer Burger: démarre la production de modules solaires à Goodyear (US) nouvel d'accord d'enlèvement sur trois ans - SHL Telemedicine: Erez Nachtomy reste CEO jusqu'à fin août - Tecan: Mukta Acharya nommée directrice Life Sciences Business PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 15,791% - Kuros: UBS Fund Management détient une part de 3,004% - Medartis: Bank of America Corporation détient une part inférieure à 3% - Minoteries: Arnold Broekmeijer détient 3,046% - R&S: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,055% - Siegfried détient en propre 4,148%/1,043% - Temenos: Deutsche Bank AG détient une part inférieure à 3% - U-blox: Swissscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,029% PRESSE MARDI - Swissmem : "Nous avons besoin de l'immigration" Tamedia NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Newron: journée des investisseurs (jus. 17:00 HEC)., New York DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Argentine: la récession s'installe, le chômage augmente HORS DIVIDENDE 26.06: - Lastminute (0,60 EUR) 27.06: - Landis+Gyr (2,25 CHF) DIVERS - CH: Conseil de l'Europe: l'heure de vérité pour Alain Berset - international: Julian Assange est "libre" après un accord avec la justice américaine Des multinationales exhortent le Japon à tripler ses énergies renouvelables Frappes israéliennes sur Gaza, craintes d'une "nouvelle escalade" au Liban Inondations dans le centre de la Chine: le bilan grimpe à cinq morts Le Premier ministre chinois appelle à "s'opposer au découplage" économique DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9582 - USD/CHF: 0,8924 - future Conf: -11 pb à 147,88% (lundi) - taux au comptant: 0,624% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +1,20% à 12'157 points - SLI (lundi): +1,03% à 1'963 points - SPI (lundi): +1,05% à 16'137 points - Dax (lundi): +0,89% à 18'326 points - CAC 40 (lundi): +0,46% à 7'707 points

awp-robot/sw/