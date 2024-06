Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Privée de catalyseur, dans l'attente l'inflation outre-Atlantique vendredi - SMI avant-Bourse: -0,09% à 12'004,70 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,04% à 39'128 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,49% à 17'805 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,82% à 39'343 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne + Nagel va construire quatre entrepôts de transbordement aux Etats-Unis - Roche: l'OMS promeut un plus large accès au test du papillomarirus SPI: - Carlo Gavazzi 2023/24: chiffre d'affaires 172,2 mio CHF (209,6 mio) Ebit 25,31 mio CHF (39,3 mio) entrées de commandes 134 mio CHF (229,8 mio) Ebitda 31,9 mio CHF (44,9 mio) dividende 12 CHF (12,00 CHF) résultat net 18,7 mio CHF (28,2 mio) dividende 8,0 CHF (12,0 CHF) 2024/25: table pas sur reprise de entrées de com. à court terme n'excluons pas de croissance négative - EPH: tous les points à l'ordre du jour acceptés - Leclanché: partenariat avec Pinnacle sécurise financement d'expansion Pinnacle va financer coentrep. avec 360 mio CHF plus de 5 ans Pinnacle peut acquérir jusqu'à 70% de l'entreprise - Meyer Burger: 1er juillet est le 1er jour de négoce des nouvelles actions publie la calendrier du regroupement d'actions - Stadler Rail: commande pour environ 750 mio EUR en Pologne - Vetropack arrête plus tôt que prévu la production à St-Prex - Les actionnaires d'Ypsomed valident le relèvement de dividende PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: UBS Fund Management détient une part de 4,984% - Idorsia: Bank of America Corporation détient une part inférieure à 3% - Lonza détient en propre 3,008% - Minoteries: Arnold L. Broekmeijer détient <3%; Northstar Hold. 12,046% - R&S: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Santhera détient en propre 8,277%/39,484% - Sika: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Straumann: UBS Fund Management détient une part de 5,093% - Temenos: diverses annonces de participation - Youngtimers: Ang Seah détient une part de 22,576% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Landis+Gyr (2,25 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Taïwan détecte 35 avions chinois autour de l'île Israël: "d'énormes dégâts" au Liban en cas de guerre contre le Hezbollah Joe Biden contre Donald Trump, place au débat Un sommet pour confirmer von der Leyen, dans l'ombre des élections françaises France: à trois jours des législatives, la dramatisation des enjeux Le Royaume-Uni vers les urnes et un retour des travaillistes au pouvoir Taux de remplissage des lacs de barrage et des stocks de gaz DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9591 - USD/CHF: 0,8967 - future Conf: +6 pb à 148,97% (mercredi) - taux au comptant: 0,578% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,58% à 12'016 points - SLI (mercredi): -0,42% à 1'947 points - SPI (mercredi): -0,56% à 15'948 points - Dax (mercredi): -0,12% à 18'155 points - CAC 40 (mercredi): -1,27% à 7'609 points

