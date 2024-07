Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - A moitié rassuré par l'issue du 1er tour des législatives en France - SMI avant-Bourse: +0,58% à 12'063,45 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,12% à 39'119 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,71% à 17'733 points - Nikkei 225 (lundi): +0,03% à 39'595 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le patron de Nestlé s'attend à un retour d'une croissance stable - Partners Group prend une paticipation majoritaire dans FairJourney Biologics - Sandoz: feu vert US pour l'ustékinumab biosimilaire de Samsung SPI: - Accelleron: la filiale OMT rachète OMC2 - Les actionnaires d'Addex approuvent toutes les propositions - Airesis confirme une perte de 36 millions de francs suisses en 2023 - Bossard rachète le belge Dejond Fastening - Helvetia (CH) Swiss Property Fund débute en Bourse - Highlight Event and Entertainment: assemblée générale sans surprise - Idorsia: homologation dans l'UE de Jeraygo contre l'hypertension conversion d'emprunt agendée au 5 septembre, sauf surprise - Silvio Denz détient désormais plus de 55% de Lalique Group - Wisekey: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Xlife Sciences: feu vert des actionnaires à tous les points à l'ordre du jour - Zehnder: perte exceptionnelle de 10 mio EUR liée à la vente finalise la vente de l'activité Climate Ceiling Solutions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros: des militants antispécistes bloquent l'abattoir Micarna à Courtepin ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galderma: groupe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore détient de 77,21% - Lalique: Silvio Denz détient 55,28% selon le résultat provisoire - Lonza détient une participation propre inférieure à 3% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai - OFS: chiffres d'affaires des services avril - Indices PMI des directeurs d'achat juin - Swiss: CP lancement de l'horaire d'été, Kloten DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Chine: accélération la plus forte en trois ans de l'activité manufacturière Japon: léger mieux pour le moral des entreprises industrielles, PIB révisé HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Ypsomed (2,00 CHF) - Züblin (1,00 CHF) 02.07: - Lem (50,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Législatives en France: un "désastre" pour Macron, selon la presse l'heure des tractations pour le second tour Ferracci en tête chez les Français de Suisse France: en difficulté, le camp Macron met en pause sa réforme du chômage L'eurosceptique Hongrie d'Orban prend la présidence de l'UE L'ouragan Béryl, "extrêmement dangereux", menace les Caraïbes Au Royaume-Uni, un retour des travaillistes au pouvoir annoncé L'euro revigoré face au franc après le 1er tour des législatives en France DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 0,9683 - USD/CHF: 0,8989 - future Conf: +20 pb à 149,22% (vendredi) - taux au comptant: 0,559% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,09% à 11'994 points - SLI (vendredi): -0,20% à 1'944 points - SPI (vendredi): -0,14% à 15'919 points - Dax (vendredi): +0,14% à 18'235 points - CAC 40 (vendredi): -1,71% à 7'479 points

awp-robot/sw/