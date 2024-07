Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive dans la foulée de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,27% à 12'043,60 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,41% à 39'332 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,84% à 18'029 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,36% à 40'620 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim fermera en 2026 son site historique de Holderbank SPI: - Dormakaba: René Peter nommé directeur financier ad intérim - Silvio Denz détient désormais plus de 55% de Lalique Group - Wisekey: création d'une filiale pour le projet Sealcoin - Zehnder: Siber s'attend à des recettes d'environ 37 mio EUR en 2024 montant de l'acquisition de Siber environ 86 mio EUR Group acquiert l'espagnol Siber PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 15,638% - Lalique: Silvio Denz détient 55,82% (résultat intermédiaire définitif) - R&S: UBS Fund Management détient une part de 9,896% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: le secteur des services encore dans le vert en juin (indice indépendant) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Le marché hypothécaire suisse a vu sa croissance ralentir en 2023 - international: Les grandes entreprises ont payé un quart d'intérêt en plus depuis un an DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9716 - USD/CHF: 0,9048 - future Conf: -45 pb à 148,37% (mardi) - taux au comptant: 0,649% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,32% à 12'011 points - SLI (mardi): -0,32% à 1'945 points - SPI (mardi): -0,21% à 15'956 points - Dax (mardi): -0,69% à 18'164 points - CAC 40 (mardi): +0,79% à 7'538 points

awp-robot/sw/