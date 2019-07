Principales informations de la matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (vers 10h25) - SMI (jeudi): -0,11% à 9926,99 points - SLI (jeudi): -0,19% à 1517,28 points - SPI (jeudi): -0,08% à 12'008,34 points - CAC 40 (jeudi): +0,25% à 5581,33 points - Dax (jeudi): -0,01% à 12'372,01 points - FTSE-100 (jeudi): +0,27% à 7551,37 points - Dow Jones (mercredi): +0,29% à 26'860,20 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,75% à 8202,53 points - S&P 500 (mercredi): +0,45% à 2993,07 points - Nikkei (jeudi): +0,51% à 21'643,53 points NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Microcrédits: nouveau contrat pour Temenos en Afrique du Sud - Swiss Re souhaite continuer à réduire sa part dans ReAssure et à déconsolider suspend l'IPO de ReAssure en raison des conditions de marché SPI: - BKW reprend trois entreprises dans le domaine de la technique du bâtiment - VP Bank met l'accent sur la clientèle chinoise fortunée - DKSH coopère avec Signify en Indonésie - Barry Callebaut 9 mois: ventes 5,48 mrd CHF (cons. AWP: 5,42 mrd) volumes +5,0% (cons. AWP: +3,7%) Barry Callebaut: confirme objectifs à moyen terme des volumes et Ebit T3: toutes les régions ont participé à l'accélération - Ascom remporte un appel d'offre d'un hôpital transalpin - Sensirion: ventes d'environ 83,5 mio CHF attendues (S1 2018: 90,2 mio) attend une marge EBITDA ajustée de 9-12% (auparavant 15-16) attend des ventes 2019 de 160-170 mio CHF (auparavant 175-190 mio) perspectives réduites pour 2019, confirmées à moyen terme - Bossard S1: chiffre d'affaires 450,9 mio CHF (cons. AWP: 461,1 mio) bénéfice net 41,6 mio CHF (cons. AWP: 46,0 mio) Bossard 2019: marge Ebit attendue dans le bas de la fourchette de 10 à 13% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX: - Interiman a poursuivi son expansion au premier semestre - Edmond de Rothschild Holding exécute son offre publique d'acquisition volontaire SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES mercredi: - Wüest Partner: départ du directeur Marcel Scherrer, Patrik Schmid nouveau CEO - Hypo Lenzburg S1: résultat d'exploitation 11,9 (12,2) millions de francs suisses bénéfice net 9,9 (9,8) millions de francs suisses S2: les taux bas restent un défi - New Venturetec: les actionnaires ont voté la liquidation - Banque Profil de Gestion: avertissement sur bénéfice - Lalique lève 48 millions grâce à son augmentation de capital - Hausse du nombre de passagers en juin pour Flughafen Zürich - Lalique Group boucle avec succès son augmentation de capital - UBS se dote d'une équipe spécialisée dans les levées de fonds privées - La compagnie de jet d'affaires de Niki Lauda vendue au suisse Sparfell - Offre de rachat d'emprunt de Ceva acceptée à 95% NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 13:00 Swiss: statistiques juin 12:00 SHL: as. g., Tel Aviv - PEH: as. g. PRESSE DE jeudi - Emil Frey reprend les importations d'Opel en Tchéquie et Slovaquie Handelszeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi: - USA: les stocks de pétrole brut chutent de 9,5 millions de barils au 5/07 - Canada: la Banque centrale maintient son taux directeur à 1,75% aujourd'hui: (à 08h20) - EUR/CHF: 1,1114 - USD/CHF:0,9858 - future Conf: - (mercredi: -0,75 pb à 162,80%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,463%) - Allemagne: l'inflation confirmée à 1,6% en juin - France: l'inflation accélère à 1,2% en juin sur un an (Insee, définitif) DIVERS mercredi: Suisse: - Les immeubles d'habitation restent recherchés - Action contre les banques: activistes libérés à Bâle et Zurich - Audience stable pour la radio et la télévision au premier semestre - Berne et Londres renforcent leur coopération contre la criminalité international: - Golfe: Washington veut une "coalition" internationale pour protéger les tankers - Brexit: von der Leyen se dite prête à accorder plus de temps à Londres - France: les défaillances d'entreprises en baisse malgré les gilets jaunes - USA: le projet de cryptomonnaie de Facebook suscite des "inquiétudes" (Powell) - Powell affirme qu'il ne démissionnerait pas si Trump tentait de le renvoyer - Les sanctions contre l'Iran vont bientôt être "considérablement" durcies (Trump) - Tensions commerciales et faiblesse mondiale pèsent sur l'économie américaine aujourd'hui: Suisse: - Les PME tablent sur une accélération des exportations - Comco: amende de 30 mio CHF à l'encontre de huit entreprises de leasing international: - Scandale 1MDB: Deutsche Bank dans le viseur de la justice américaine (presse) plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juillet - offres de rachat: Panalpina: DSV offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina (délai jusqu'au 17 juillet) Alpiq: CSA offre 70 francs suisses par action (délai du 24 juillet au 7 septembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX (annoncées): ras - prochaines décotations sur SIX: Edmond de Rothschild (Suisse) (au 3e trimestre, après rachat par Edmond de Rothschild Holding) Panalpina (après le rachat par DSV) Ceva Logisitics (après le rachat par CMA CGM) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard 15.07: - Private Equity Holding (2,0 francs suisses) 06.08: - Carlo Gavazzi (12,0 francs suisses) 18.09: - Richemont (2,0 francs suisses) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Edisun: Horst Mahmoudi relève sa participation à 18,29% - Galenica: Norges Bank descend à 2,84% - Alcon: Emasan annonce une participation inférieure à 3%

ck/