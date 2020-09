Principales informations de la matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rétablissement en vue après l'accès de panique de la veille. - SMI avant-Bourse: +0,69% à 10'397,09 points (08h01) - Dow Jones (lundi): -1,84% à 27'148 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,13% à 10'779 points - Nikkei 225 (mardi): fermé NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Alpiq nomme une cadre de BKW à la tête de sa direction générale - Nouvelles données dans l'oncologie pour Basilea - BFW Liegenschaften: décotation prévue pour le 2 octobre - Santhera: efficacité prouvée du vamorolone sur les patients atteints de DMD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq: départ du patron André Schnidrig ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cicor: FundPartner Solutions détient 3% - Lafargeholcim: Blackrock passe sous le seuil des 5% - Leclanché détient 6,38% de ses propres positions de vente - Relief Therapeutics: Gael Hédou réduit sa participation à 0,646% - SGS: Blackrock dépasse la marque des 5% - Swiss Re: Blackrock détient 5,22% - Temenos: T. Rowe Price Associates passe sous la barre des 5% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Swisscom: CP nouveautés dans l'offre TV DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0759 - USD/CHF: 0,9152 - future Conf: +39 pb à 171,85% (lundi) - taux au comptant: -0,491% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -2,03% à 10'325 points - SLI (lundi): -2,64% à 1'554 points - SPI (lundi): -1,89% à 12'824 points - Dax (lundi): -4,37% à 12'542 points - CAC 40 (lundi): -3,74% à 4'792 points

