Principales informations de la matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: vise marge Ebita de 3-6% "sur le cycle" croissance supérieure aux attentes politique de dividende progressif maintenue vise toujours flux de trésorerie importants (Conversation-Rate >90%) la 2e vague de Covid-19 a eu impact moins important que prévu - Credit Suisse: António Horta-Osório proposé à la présidence plainte RMBS pourrait conduire à amende de jusqu'à 680 mio USD António Horta-Osório doit être proposé à l'AG de fin avril 2021 CS risque de payer 680 millions de dollars dans l'affaire des RMBS - Roche: feu vert aux USA pour son test d'anticorps Covid-19 prend pied chez Noema, en échange de droits sur 4 médicaments - Swisscom plébiscité pour son réseau mobile par le magazine Connect SPI: - Aryzta T1: croissance organique des ventes -15,4% (cons. AWP: -18,8%) chiffre d'affaires 672,6 mio EUR (cons. AWP: 660,3 mio) amélioration graduelle par rapport au T4 amélioration dans Fastfood & DH ralentie par Foodservice - Cosmo: Jurgen Lenz nommé CMO - Galenica ajuste sa direction et son organisation veut renforcer les synergies et l'efficience - Medartis prend une participation dans Kerimedical - Rapid Nutrition demande sa décotation de la Bourse suisse SIX: demande de sanction - SIG Combibloc: Onex cède le reste de sa participation de 10,1% - Swiss Steel: Bigpoint reprend actions non acquises pour 0,21 CHF président Jens Alder démissionne, remplacé par Heinrich Christen prévoit une augmentation de capital, revenus bruts de 200 mio EUR - Wisekey veut créer 12,3 millions de nouvelles actions pour acquisition d'Arago PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Realstone Swiss Property: hausse des revenus locatifs au 1er semestre - Helvetica Property Investors acquiert un immeuble à Sion ANNONCES DE PARTICIPATIONS - APG SGA: Pictet Asset Management recule à 4,98% - Lafargeholcim: Blackrock augmente sa participation à 5,06% - MCH: groupe d'actionnaires autour de Lupa détient 206,44% en positions d'achat - SIG Combibloc: Onex cède le reste de sa participation de 10,1% - SIG Combiblock: Onex vend le reste de sa participation de 10,1% - SIG Comiblock: Onex vend le reste de sa participation dfe 10,1% - Tecan: Norges Bank recule à 2,9% - U-blox: Blackrock monte à 2,91%, Credit Suisse passe à 6,25% - Vifor Pharma: Blackrock recule à 4,74% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Adecco: journée des investisseurs (jusqu'à 17:30, en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: -OFL: taux d'intérêt de référence des loyers inchangé à 1,25% -Seco: demande intérieure et partie secteur tertiaire ont connu nette reprise Seco: la Suisse a relativement bien résisté à la crise du coronavirus Seco: PIB a rattrapé 3/4 du recul subi au 1er semestre Seco: PIB réel a bondi de 7,2% au T3 comparé au T2 Seco: PIB réel T2 révisé à -7,0% comparé au T1, (précéd.: -8,2%) Seco: PIB reste encore inférieur de 2% au niveau d'avant-crise - indice PMI Raiffeisen des PME recule de 46,3 à 44 points en novembre PMI industrie en novembre à 55,2 points (cons. AWP: 50,5 - 54,1) PMI services en novembre à 48,0 points (cons. AWP: 46,0 - 50,0) - international: - Allemagne: nouvelle baisse inattendue du chômage en novembre - Chine: l'activité manufacturière au plus haut depuis 10 ans HORS DIVIDENDE 03.12: - Credit Suisse (0,1388 CHF) 10.12: - EFG International (0,15 CHF) 11.12: - Datacolor (7,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (10h22) - EUR/CHF: 1,0853 - USD/CHF: 0,9062 - future Conf: +4 bp à 172,81% - taux au comptant: % (précéd.: -0,509%) INDICES BOURSIERS (10h22) - SMI: +0,11% à 10'488 points - SLI: +0,26% à 1'656 points - SPI: +0,14% à 13'021 points - Dax: +0,95% à 13'418 points - FTSE: +1,56% à 6'364 points - CAC 40: +0,92% à 5'569 points meilleures performances au SMI/SLI: - Temenos (+4,4%) - Swiss Life (+2,4%) - Swiss Re (+2,0%) - Sonova (+1,8%) - AMS (+1,7%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Schindler (-1,9%) - Lonza (-1,3%) - Givaudan (-1,2%) - Kühne+Nagel (-0,6%) - Novartis (-0,6%) autres mouvements notables au SPI: - Leclanché (+7,5%) - Valartis (+4,9%) - Aryzta (+4,6%) - Dufry (+4,3%) - Airesis (+4,1%) - Interroll (+3,5%) - Polyphor (+3,5%) - Swiss Steel (-5,5%) - Kudelski (-4,0%) - SIG Combibloc (-3,3%) - Cassiopea (-3,2%) - Bachem (-2,4%) - Von Roll (-2,3%) - Bossard (-2,2%)

awp-robot/