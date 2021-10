Principales informations de la matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture en baisse (-0,33%), en manque d'impulsions - SMI avant-Bourse: +0,46% à 11'628,98 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,43% à 34'326 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,82% à 14'567 points - Nikkei 225 (lundi): +NA% à 28'414 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär finalise le rachat de Kuoni Mueller & Partner - DoJ: la part de Sandoz s'élève à 185 mio USD Sandoz va payer 185 millions de dollars aux USA pour entente sur les prix - UBS: la Fed clôt une procédure dans une affaire de devises SPI: - Aryzta 2020/21: chiffre d'affaires 2,319 mrd EUR (cons. AWP: 1,520 mrd) marge Ebitda ajustée à 10,9% (8,9%) croissance organique des ventes -8,6% (cons. AWP: -6,3%) bénéfice net ajusté 5,2 mio EUR (-18 Mio) BPA sous-jacent 0,5 cents (-1,8 cents) EBITDA (activités poursuivies) 173,4 mio EUR (193 Mio) BPA sous-jacent 0,5 cent (-1,8 Cent) 2020/21: marge EBITDA ajustée de 11,4% (8,9%) ventes 1,525 mrd EUR (cons. AWP: 1,520 mrd) croissance organique -9,5% (consensus AWP: -6,3%) décroissance organique -6,1% (cons. AWP: -6,3%) marge Ebitda ajustée 11,4% (11,3%) 2021/22: croissance organique attendue à près de 5% bénéfice net "durable" attendu - Cosmo: 0,467 action Cosmo pour chaque titre Cassiopea prix de l'échange de 37,13 CHF par action Cassiopea actions de Cassiopea décotées de la Bourse suisse après transaction Cosmo lance une offre publique d'échange pour le rachat de Cassiopea - HBM S1 2021/22: table sur bénéfice net de 270 mio CHF - Perrot Duval: feu vert définitif à l'acquisition du groupe Polystone reprise définitive de Polystone Chemicals (SUPPRIMER?) - Rajna Gibson Brandon proposée au conseil de la Banque nationale suisse - Spice Private Equity acquiert l'ensemble du capital de Argo Seguros Brasil - Youngtimers rachète la plateforme d'informations Petrolicious PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les volumes échangés à la Bourse suisse accélèrent de nouveau en septembre - NZZ: les éditions de 1780 à 1914 désormais disponibles en ligne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burckhardt: UBS Fund Management relève sa part à 5,01% - Galenica: Blackrock détient une part de 3,01% - IGEA Pharma annonce plusieurs changements dans son actionnariat - Nebag: Bruce Pollock détient une part de 3,16% - Polyphor: Fabrice Evangelista réduit ses positions d'achat à 9,87% - Santhera annonce divers changements de participation - Tornos: Quaero Capital détient une part de 3,07% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Aryzta: CPB 2020/21, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: inflation annuelle +0,9% en septembre (août +0,9%, CPI) OFS: CPI septembre +0,0% à 101,3 pts (sondage AWP: 0,0 bis +0,2%) OFS: ventes au détail août +0,2%, réel +0,5% sur un an - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h16) - EUR/CHF: 1,0791 - USD/CHF: 0,9302 - future Conf: -6 pb à 164,71% - taux au comptant: -0,176% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,58% à 11'575 points - SLI (vendredi): -0,71% à 1'878 points - SPI (vendredi): -0,56% à 14'961 points - Dax (vendredi): -0,68% à 15'156 points - CAC 40 (vendredi): -0,04% à 6'518 points

