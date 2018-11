Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h00) - SMI: -0,10% à 9000 points - SLI: -0,11% à 1416 points - SPI: -0,07% à 10'607 points - Dax: -0,20% à 11'472 points - FTSE-100: -0,53% à 7066 points - CAC 40: -0,24% à 5089 points Meilleures performances SMI/SLI: - Adecco (+2,7%) - Dufry (+2,4%) - AMS (+2,0%) - Swiss Re (+0,6%) - Geberit (+0,6%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Sonova (-1,8%) - Clariant (-1,0%) - UBS (-1,0%) - Schindler (PS: -0,9%) - Richemont (-0,8%) Mouvements notables au SPI: - Meyer Burger (+7,7%) - Asmallworld (+5,7%) - Swissquote (+3,3%) - Gurit (+2,5%) - Arundel (+2,5%) - Adval Tech (-6,4%) - GAM (-3,4%) - Wisekey (-2,6%) - Idorsia (-2,5%) - MCH Group (-2,4%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika achète un producteur de béton aux Etats-Unis - Adecco T3: croissance organique ajustée 2% (cons. AWP: 1,4%) chiffre d'affaires 5996 mio EUR (cons. AWP: 5981 mio) Ebita 298 mio EUR (cons. AWP: 268 mio) bénéfice net 270 mio EUR (consensus AWP: 220 mio) croissance chiffre d'affaires ajustée de 1% en septembre-octobre 2018: objectif d'économies de 50 mio EUR confirmé SPI: - Sulzer acquiert Brithinee Electric en Californie, ventes d'environ 10 mio USD - SHL propose une liste de changements au conseil d'administration - GAM: le CEO Alexander Friedman se retire David Jacob, membre du conseil, sera CEO par intérim du groupe - Lem S1: chiffre d'affaires 169,0 mio CHF (cons. AWP: 170,3 mio) Ebit 35,6 mio CHF (consensus AWP: 35,1 mio) 2018/19: ventes attendues à environ 320 mio CHF - marge Ebit environ 20% - Ypsomed S1: chiffre d'affaires 258,7 (213,4) mio CHF Ebit 68,4 mio CHF (26,9 mio) bénéfice net 56,1 mio CHF (consensus AWP: 23,4 mio) 2018/19: table sur un Ebit de 73 mio CHF pour des ventes stables - Klingelnberg S1: chiffre d'affaires 99,1 (76,4) millions d'euros Ebit ajusté -3,7 (-5,5) millions d'euros 2018/19: chiffre d'affaires 270-280 mio EUR Ebit ajusté 29-30 mio PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les CFF investissent plus de 46 millions pour le nettoyage nouveau tunnel ferroviaire pour désengorger le pied du Jura - Uber Eats (repas à domicile) débarque en Suisse, depuis Genève - L'autrichien Krapsch BusinessCom acquiert eCrome Systems - Mirabaud nomme Nicolas Mirabaud et Michael Palma au collège des associés - Banque Heritage va absorber l'établissement bâlois Sallfort Privatbank NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 18:00 PEH: résultats S1 - Swiss Marketing Forum 2018 (y. c. 7.11), Rüschlikon PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES aujourd'hui: (à 13h00) - EUR/CHF: 1,1454 - USD/CHF: 1,0041 - future Conf: +27 pb à 156,81% (lundi: +12 pb à 156,54%) - taux au comptant: 0,083% (lundi: 0,074%) - KOF sondage conjoncturel: climat des affaires stable en octobre - Allemagne: les commandes industrielles progressent de 0,3% en septembre - Japon: la consommation des ménages rechute de 1,6% en septembre sur un an DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Tribunal fédéral: les riverains de l'aéroport peuvent réclamer des indemnités des communes valaisannes doivent revoir leur taxe de séjour international: - L'UE prolonge d'un an les sanctions contre le régime de Maduro - La justice européenne demande à Rome de recouvrer des taxes dues par l'Eglise plus tard: - prochaine échéance Eurex le 16 novembre - prochaines cotations sur SIX: Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 08.11: - Crealogix (0,25 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer détiennent toujours 4,97% - AMS: Massachusetts Mutual détient toujours 7,51% - Sonova: UBS Fund Management franchit le seuil de 3% - Galenica: Norges Bank dispose de 3,01% - Ceva Logistics: Capital Group détient 4,694% après dissolution d'un groupe - Barry Callebaut: Blackrock détient 3,1% - BFW Liegenschaften détient 10,19% après le programme de rachat d'actions

buc/jh