Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h00) - SMI: +0,61% à 10'373 points - SLI: +0,44% à 1'595 points - SPI: +0,54% à 12'528 points - Dax: -0,14% à 13'222 points - FTSE: +0,19% à 7'317 points - CAC40: -0,17% à 5'929 points Meilleures performances SMI/SLI - Vifor (+2,1%) - Richemont (+1,4%) - AMS (+1,3%) - Sonova (+1,2%) - Roche (+1,2%) Moins bonnes performances du SMI/SLI: - Partners Group (-0,6%) - ABB (-0,3%) - Julius Bär (-0,3%) - Schindler (-0,3%) - Alcon (-0,2%) Mouvements notables au SPI: - Banque Prof Gestion (+10%) - Meyer Burger (+6,0%) - Aryzta (+5,8%) - Obseva (+5,6%) - Basilea (+4,8%) - Castle Alternative (-27%) - Achiko (-6,7%) - Polyphor (-4,0%) - Dottikon ES (-3,6%) - Arbonia (-2,8%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: nouvelles formulation et combinaison au menu d'un congrès en oncologie - Vifor Pharma nomme Lee Heeson responsable de President International SPI: - Sunrise nomme un nouveau membre de la direction PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Ameropa aura un nouveau patron à compter de janvier - Le groupe NZZ restructure son activité publicitaire - Nouveau patron pour Schwab-Feller - SIX propose de racheter la Bourse espagnole MBE pour plus de 3 mrd de francs suisses pas de lien direct entre l'offre sur BME et l'équivalence boursière NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 14:00 IMD: rapport sur l'attractivité mondiale 2019 PRESSE DU JOUR - L'ex-patronne de la Poste officie chez Ascom Sonntagszeitung - Presse: Sergio Ermotti restera en place jusqu'à l'assemblée de 2021 Finews - Raiffeisen ne répercutera pas les taux négatifs sur la clientèle privée Tamedia DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES (à 12h50) - EUR/CHF: 1,0950 - USD/CHF: 0,9901 - Conf Future: -16 pb à 159,33% - BNS: taux comptant -0,464% - BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 15.11 à 590,7 mrd CHF le total des avoirs à vue en CHF semaine au 15.11 baisse de 0,8 mrd CHF - Chine: la banque centrale abaisse un de ses taux d'intérêt DIVERS aujourd'hui: Suisse: - Le pessimisme gagne les directeurs financiers en Suisse international: - GB: Boris Johnson promet une série de baisses d'impôts aux entreprises - Feu et violences: les manifestants hongkongais tiennent toujours un campus plus tard: - prochaine échéance Eurex: 20 décembre - offres de rachat: AMS offre de racheter Osram (délai jusqu'au 5 décembre) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Novavest (1er jour de cotation prévu le 16 décembre, augmentation de capital préalable) - prochaines décotations sur SIX: Cham Group (le 19 décembre, dernier jour de cotation le 18 ensuite traité hors-Bourse) Panalpina (approuvée par SIX, date pas encore déterminée) Alpiq (retrait de cotation demandé à SIX, pas encore de date) Baumgartner (date à définir) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc.: Schmolz+Bickenbach: augmentation prévue d'au moins 325 millions de francs suisses (assemblée générale extraordinaire le 2 décembre) HORS DIVIDENDE - ras RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Barry Callebaut: Jacobs Holding annonce 40,09% - Dufry: Blackrock recule à 4,65% - Edisun: Horst Mahmoudi recule à 35,5% - Coltene: Robert Heberlein détient une participation de 3,46% - Gurit: Robert Heberlein passe à 4,75% - Bâloise augmente sa part en propre à 5,0055% - Nestlé détient en propre 3,01%

op/al