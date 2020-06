Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse prend une participation de 35% dans le Brésilien Modalmais - CS Real Estate Fund: augmentation de capital jusqu'à 170 millions envisagée - Swisscom se lance sur le marché des téléphones d'occasion - UBS compte de pérenniser le télétravail pour un tiers des effectifs SPI: - The Native publie son rapport annuel à la dernière minute - Axpo conclut un contrat de services dans les batteries - Basilea reçoit un paiement d'étape de 5 millions de francs suisses - Bellevue a dégagé un meilleur bénéfice qu'initialement annoncé - Cassiopea affiche des avancées pour une crème contre l'acné - Cosmo obtient une autorisation pour son système GI Genius en Israël - Eastern Property achète un immeuble à Vienne - HBM Healthcare: Stella Xu entre au conseil d'administration - Santhera: nouvelle prolongation de l'accès facilité au Raxone en GB PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Plus d'un milliard de crédits Covid pour les banques cantonales - Le patron de Franke reprend la direction de l'unité Water Systems OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATIONS - Credit Suisse: Citigroup monte à 15,50 (14,30) CHF - buy - LafargeHolcim: Société Générale monte à buy (hold) Société Générale monte à 47 (45) EUR - Lonza: Jefferies monte à 590 (420) CHF - buy - Richemont: Deutsche Bank abaisse à 76 (78) CHF - hold - Swatch: Deutsche Bank abaisse à 245 (250) CHF - hold - Swiss Life: Berenberg reprend la couverture à buy , objectif 450 CHF - Swiss Re: Berenberg reprend la couverture à buy , objectif 99 CHF - UBS: Citigroup monte à 15,50 (14,50) CHF - buy - Glencore: MS abaisse à 2,20 (2,30) GBP - overweight ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: BlackRock réduit sa participation à 2,9% - Galenica: Norges Bank annonce une participation de 2,96% - Inficon: Blackrock passe au-dessous du seuil de 3% - LumX: Roland Leutwiller étoffe son engagement à 5,01% - Santhera annonce une participation propre de 9,23%/65,39% PRESSE MARDI - La BNS met en garde contre la politisation de ses fonds NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - KOF Consensus Forecast DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES CH: - Forte chute de la croissance économique en 2020 (consensus KOF) International: - Un emploi sur six en danger dans le secteur automobile britannique - Vers une chute record de 25% du marché automobile européen en 2020 - Le commerce mondial devrait s'en sortir mieux que prévu cette année (OMC) - Royaume-Uni: nette embellie de l'activité en juin avec le début du déconfinement - Zone euro: nouveau repli de l'activité privée en juin - France: expansion de l'activité du secteur privé en juin HORS DIVIDENDE 19.06: - Züblin (1,0 franc) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 26.06: - Burkhalter (3,70 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 06.07: - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS CH - Licenciement après l'accouchement: entreprise condamnée - Camps de réfugiés sur les îles grecques: la Suisse sommée d'agir - L'Huile de noix vaudoise protégée par une AOP - Le Prix Körber attribué au directeur de l'Institut d'ophtalmologie à Bâle - Les trains vont rouler vers l'Italie d'ici une semaine - Légère hausse des salaires - les femmes restent désavantagées - Changement de valve aortique par cathéter remboursée plus largement - Les transports publics, fondement de la Suisse, rappelle la branche - Climat: l'administration fédérale et les ex-régies exemplaires Coronavirus - 22 contaminations en 24 heures International - Tokyo donne six semaines à Londres pour trouver un accord commercial bilatéral - Banques: avec la pandémie, des fusions pourraient être utiles Coronavirus - l'Allemagne réintroduit pour la première fois un confinement local DEVISES/TAUX (12h47) - EUR/CHF: 1,0673 - USD/CHF: 0,9458 - future Conf: -29 pb à 173,34% - taux au comptant: -0,393 (lundi -0,406%) INDICES BOURSIERS (12h52) - SMI: +0,94% à 10'246 points - SLI: +1,28% à 1'530 points - SPI: +0,69% à 12'658 points - Dax: +2,66% à 12'589 points - FTSE: +1,13 à 6'315 points - CAC40: +1,57 à 5'026 points Plus fortes hausses au SMI/SLI: - AMS (+4,7%) - Richemont (+3,8%) - Julius Bär (+3,5%) - Swatch (+2,9%) - UBS (+2,8%) Plus fortes baisse au SMI/SLI: - Partners Group (-0,8%) - Nestlé (-0,3%) - Swisscom (-0,2%) - Roche (unv.) - Givaudan (+0,3%) Mouvements notables au SPI: - Meyer Burger (+10%) - Achiko (+7,7%) - Klingelnberg (+6,2%) - Evolva (+4,6%) - Pargesa (+4,2%) - EEII (-28%) - Asmallworld (-8,3%) - Starrag (-3,1%) - Schmolz +Bickenbach (-2,9%) - Ina Invest (-2,7%)

awp-robot/sw/ol