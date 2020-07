Principales informations de la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit S1: chiffre d'affaires 1,47 mrd CHF (cons. AWP: 1,43 mrd) CEO: la demande se reprend continuellement depuis mai - Sonova S1 2020/21: table sur ventes équivalentes à 65-75% de l'an dernier table sur marge Ebita positive à un chiffre coûts de restructuration de 40-60 mio CHF en 2020/2021 vise économies annuelles de 50-70 mio CHF réductions de postes "si possible" par départs naturels CEO: 4%-5% de réductions de postes au niveau mondial la Suisse sera aussi touchée par réductions de postes - Filiale de Swisscom, Fastweb prévoirait un investissement dans Telecom Italia SPI: - Banque Cler: Zak passe la cap des 35'000 utilisateurs - Burckhardt: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - BVZ: la ligne entre Realp UR et Ulrichen (VS) rouverte - Dottikon ES: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Idorsia: résultats positifs de phase 3 pour Daridorexant - Obseva: résultats positifs pour étude Primrose sur Yselty - Sunrise s'associe à Yapeal dans les apps de services financiers - VP Bank nomme un responsable pour la nouvelle unité Client Solutions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le patron de Lufthansa défend l'aide d'état à Swiss, malgré les bénéfices - Port du masque obligatoire à bord des avions de la compagnie Swiss OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATIONS - Clariant: Barclays abaisse à 20 (21) CHF - overweight - Geberit: Goldman Sachs monte à 345 (317) CHF - sell - Givaudan: CS monte à 2500 (2200) CHF - underperform - Sika: Jefferies monte à 210,30 (200,20) CHF - buy - Cosmo: Research Partners monte à acheter (conserver) Research Partners monte à 100 (98) CHF Credit Suisse monte à 102 (93) CHF - outperform - Meyer Burger: UBS abaisse à 0,28 (0,37) CHF - neutral - Mobimo: UBS abaisse à 260 (285) CHF - sell - SFS: Berenberg monte à 60 (50) CHF - sell ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: diverses annonces de participation après dissolution de groupes - Evolva détient 5,3% et 13,3% en propres, Catellani 29,2% en positions d'achat - Leclanché: la participation en positions de vente en propres bondit à 60,96% - Mobimo: Blackrock recule à 4,99% - Nestlé abaisse sa part en propres sous 3% - Pargesa: Parjointco monte à 98,46% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: nuitées hôtelières mai -79,2% sur un an, à 0,6 million - Forte hausse des crédits automobiles après le confinement - international: - Espagne: la production industrielle chute d'un quart en mai (INE) - Allemagne: rebond modéré des commandes industrielles en mai HORS DIVIDENDE 06.07: - Clariant (3,00 CHF issus de la vente de Masterbatch) - PEH (1,0 franc, remboursement de valeur nominale) 07.07: - Burckhardt Compression (6,0 francs suisses) 08.07: - Ypsomed (0,20 franc) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) DIVERS - Délits économiques plus importants l'an dernier en Suisse - L'USS exige plus de mesures face à la crise liée à la pandémie - Rentes du 2e pilier souvent retirées avant la retraite DEVISES/TAUX (13h08) - EUR/CHF: 1,054 - USD/CHF: 0,934 - future Conf: +124 pb à 174,05% (vendredi: -0,39 pb à 172,81%) - taux au comptant: -0,383% (vendredi: -0,399%) INDICES BOURSIERS (12h50) - SMI: +1,01% à 10'228 points - SLI: +1,12% à 1'540 points - SPI: +0,97% à 12'643 points - Dax: +1,71% à 12'742 points - FTSE: +1,91% à 6'275 points - CAC40: +1,72% à 5'093 points Meilleures performances au SMI/SLI: - Sonova (5,10%) - Temenos (+2,3%) - AMS (+2,2%) - CS (+2,2%) - Vifor (+2,0%) Moins bonnes performances au SMI/SLI - Clariant (-13% ou 2,72 CHF/hors-dividende 3 CHF) - Kühne + Nagel (+0,2%) - Alcon (+0,4%) - Lonza (+0,5%) - Swisscom (+0,5%) Mouvements notables au SPI: - Obseva (+12%) - Leclanché (+6,5%) - Schaffner (+6,1%) - Sonova (+5,1%) - Jungfraubahn (+3,1%) - Banque Profil de Gestion (-16%) - Blackstone Resources (-5,8%) - Perrot Duval (-5,0%) - Asmallworld (-4,5%) - Aevis (-3,7%)

awp-robot