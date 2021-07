Principales informations en matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram: difficultés au niveau de la logistique S2: table sur ventes sur base comparable en légère hausse T2: chiffre d'affaires 1491 mio USD (cons. AWP: 1486 mio) Ebit ajusté 131 mio USD (cons. AWP: 128,6 mio) bénéfice net ajusté 84 mio USD (cons. AWP: 56,0 mio) T3: ventes attendues à 1450-1550 mio USD marge Ebit ajustée attendue à 8-11% - Givaudan fonde une coentreprise avec l'indien Privi Speciality Chemicals - Holcim S1: chiffre d'affaires 12'556 mio CHF (cons. AWP: 12'242 mio) marge Ebit 15,8% (cons. AWP: 16,7%) bénéfice net 839 mio CHF (347 mio) Ebit récurrent 1983 mio CHF (cons. AWP: 1850 mio) flux de trésorerie libre à 814 mio CHF, (+9%) T2: chiffre d'affaires 7'194 mio CHF (cons. AWP: 6'876 mio) marge Ebit 20,2% (cons. AWP: 19,4%) Ebit récurrent 1455 mio CHF (cons. AWP: 1327 mio) croissance sur base comparable 25,2% (cons. AWP: 18,6%) Matthias Gaertner nommé responsable juridique 2021: prévision Ebit relevée, croissance d'au moins 18% (zuvor +10%) investissements confirmés inférieurs à 1,4 mrd CHF rendement des capitaux confirmée à 8% CEO: contribution de Firestone autour du demi milliard sur 3 mois rentabilité record et durable s'attend à réaliser avec un an d'avance la stratégie 2022 - Swiss Re S1: résultat net 1046 mio USD (cons. AWP: 761 mio) primes nettes encaissées 20'800 mio USD (cons. AWP: 20'170 mio) Combined Ratio Corso 92,7 % (cons. AWP: 96,5%) bénéfice 1735 mio USD hors Corona fonds propres 23,8 mrd USD (cons. AWP: 24,5 mrd) ratio combiné 94,4 P&C (cons. AWP: 96,1%) rendement sur capitaux investis (ROI) de 3,2% charges liées au Covid-19 ont nettement reculé SPI: - CFT S1: chiffre d'affaires 452,0 mio CHF (512,8 mio) résultat devrait renouer avec S1 2019 - Cosmo S1: chiffre d'affaires 28,4 mio EUR (25,9 mio) bénéfice net -5,7 mio EUR (-3,0 mio) 2021: bénéfice avant impôts attendu à 4-6 mio EUR - Forbo S1: chiffre d'affaires 623,1 mio CHF (cons. AWP: 606 mio) Ebit 82,1 mio CHF (cons. AWP: 68,5 mio) bénéfice net 63,5 mio CHF (cons. AWP: 52,5 mio) 2021: croissance des ventes "quasiment" à deux chiffres bénéfice net attendu en hausse d'un quart - Kudelski: Nagra décroche une commande en Colombie - Mobimo S1: résultat des loyers 55,9 mio CHF (cons. AWP: 53,5 mio) EBIT avant revalorisation 95,5 mio CHF (cons. AWP: 49,7 mio) bénéfice net hors rev. 67,3 mio CHF (cons. AWP: 29,5 mio) taux de vacance réduit de 5,5% à 5,0% revalorisations 19,9 mio CHF (cons. AWP: 20,9 mio) - Phoenix Mecano: IPO de DewertOkin Technology Group au plus tôt en 2023 2021: croissance à deux chiffres et hausse du bénéfice bénéfice d'exploitation attendu à 43 mio EUR - Polyphor: suppression à ce stade de 20 postes s'offre un délai de 4 semaines pour statuer sur son avenir - BNS S1: bénéfice 43,5 mrd CHF gains sur devises étrangères 44,5 mrd CHF pertes sur stock d'or 1,4 mrd CHF gains sur positions en francs suisses 0,6 mrd CHF T2: bénéfice 5,8 mrd CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore S1: production de cuivre +2% à 598'000 tonnes production de charbon -16% à 48,7 mio tonnes ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Idorsia détient en propre des positions de vente de 43,54% - Molecular Partners: UBS détient une part de 3,1% - Orascom DH: la part de Samih Sawiris Thursday Holding recule à 66,55% - U-blox: Invesco réduit sa part sous 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - baromètre conjoncturel juillet 129,8 points (sondage AWP: 120,0 à 132,0) - international: - France: le PIB rebondit de 0,9% au deuxième trimestre légère hausse de 0,3% pour la consommation des ménages en juin l'inflation fléchit légèrement à 1,2% sur un an en juillet - Japon: rebond de 6,2% de la production industrielle en juin petit recul du taux de chômage à 2,9% en juin HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (09h41) - EUR/CHF: 1,0770 - USD/CHF: 0,9056 - future Conf: +15 pb à 170,75% (jeudi) - taux au comptant: -0,368% (jeudi)

