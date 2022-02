Principales informations matinée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les bruits de bottes persistants à la frontière ukrainienne plombent toujours l'appétit pour le risque des détenteurs de capitaux. - SMI ouverture: -0,09% à 12'016,07 points - Dow Jones (lundi): -0,49% à 34'566 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,00% à 13'791 points - Nikkei 225 (mardi): -0,79% à 26'865 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group lève 8,5 milliards pour des infrastructures - Straumann 2021: Ebit 543 mio CHF (cons. AWP: 547 mio) Ebit de base 553 mio CHF (cons. AWP: 560 mio) chiffre d'affaires 2022 mio CHF (cons. AWP: 2022 mio) résultat net de base 456 mio CHF (cons. AWP: 455 mio) résultat net 399 mio CHF (cons. AWP: 404 mio) dividende 6,75 CHF (cons. AWP: 6,84 CHF; 2020: 5,75 CHF) croissance organique 41,7% (cons. AWP: 41,1%; -5,6%) T4: croisssance organique 21,1% (T3 31,6%; T4 2020 7,7%) l'administrateur Sebastian Burckhardt renonce à un nouveau mandat Nadia Tarolli Schmidt proposée en tant qu'administratrice 2022: croissance organique à deux chiffres importants investissements de croissance prévus atténuation des effets de la pandémie attendue CEO: le dividende va monter, mais la politique reste inchangée les objectifs sont prudents en raison de la pandémie prévoit un fractionnement d'action dans un rapport de 1 à 10 - Temenos 2021: PBA 3,80 USD (3,43 USD) dividende 1,00 CHJ (cons. AWP: 1,02 CHF; 2020: 0,90 CHF) T4: CA 290,0 mio USD (cons. AWP: 304,2 mio) EBIT ajusté 128,4 mio USD (cons. AWP: 134,8 mio) marge EBIT ajustée 44,3% (cons. AWP: 44,3%) BPA ajusté 1,42 USD (cons. AWP: 1,48 USD) recettes de licences 153,4 mio USD (141,7 Mio) Erich Gerber nommé directeur des ventes 2022: hausse d'au moins 10% du CA non IFRS attendue attend une hausse de l'Ebit de 9-11% hausse de 16-18% des recettes de licences attendue CEO: opportunités dans le segment des banques non traditionnelles SPI: - Basilea 2021: chiffre d'affaires 148,1 mio CHF (127,6 mio) résultat net -6,8 mio CHF (-14,7 mio) charges d'exploit. 147 mio CHF (150,9 mio) liquidités au 31.12. 150,0 mio CHF (167,3 mio) résultat opérationnel 1,2 mio CHF (-8,2 mio) 2022: revenus attendus entre 106 et 112 mio CHF scission des secteurs anti-infectieux et oncologie acquéruers recherchés pour les activités dans l'oncologie concentration sur les produits existants rentabilité durable attendue en 2023 - flux de liquidité positif - Blackstone Resources nomme David Batstone CEO de Blackstone Technology transfère son unité batteries à Blackstone Technology - Cosmo 2021: recettes totales 65,1 mio EUR, contre prévision de 60-64 mio EUR résultat opérationnel de 7-10 mio EUR, contre 3-5 prévu bénéfice avant impôts 20-23 mio EUR, contre précédemment 4-6 mio nouvelles estimations intègrent performance de Cassiopea dividende de 0,95 EUR par action proposé en liquide 2022: revenus attendus entre 90-100 mio EUR résultat opérationnel attendu entre 20-25 mio EUR - Starrag: Bernhard Bringmann quitte la direction du groupe PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Immofonds voit ses revenus augmenter au premier semestre - Bank Leerau voit son bénéfice progresser en 2021 - Bühler 2021: chiffre d'affaires 2,70 mrd CHF (2,70 mrd) entrées de commandes 3,02 mrd CHF (2,61 mrd) - Glencore 2021: Ebitda ajusté 21,2 mrd USD (11,6 mrd) Ebit 14,5 mrd USD (4,4 mrd) résultat net 4,9 mrd USD (-1,9 mrd) dividende 0,26 USD (0,12 + exceptionnel 0,04 USD) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. détient une part de 5,59% - Barry Callebaut: UBS Fund Management détient une part de 3,001% - Galenica: Blackrock détient une part de 2,91% - Komax annonce une participation propre inférieure à 3% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 15,11% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: indice des prix de l'immobilier au T4 - Coop: CPB 2021 (en ligne) - Bühler: CPB 2021, Uzwil - Alcon: résultats T4 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: la croissance est repartie au 4T et sur l'ensemble de 2021 HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Être propriétaire en Suisse a coûté encore plus cher en 2021 Le référendum contre la réforme de l'AVS va aboutir Les banques suisses ont investi 19,8 milliards dans le charbon - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0457 - USD/CHF: 0,9237 - future Conf: +6 pb à 156,74% (lundi) - taux au comptant: 0,257% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -1,68% à 12'026 points - SLI (lundi): -1,68% à 1'924 points - SPI (lundi): -1,71% à 15'206 points - Dax (lundi): -2,02% à 15'114 points - CAC 40 (lundi): -2,27% à 6'852 points

awp-robot/sw/