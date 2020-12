Principales informations ouverture

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue. Les craintes sur une recrudescence des contaminations au Covid-19 prennent le pas sur les espoirs suscités par les vaccins ou sur le nouveau plan de relance en préparation aux Etats-Unis. - SMI 1ers échanges: -0,20% à 10'428 points - Dow Jones (mardi): +0,63% à 29'824 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,28% à 12'355 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,05% à 26'801 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza: 200 créations de postes à Viège d'ici 2022 gagne un nouveaux client pour son usine de Viège - Travail d'enfants: Nestlé et Cargill demandent la fin de poursuites - Roche: la FDA homologue Xolair pour traiter les polypes nasaux la FDA homologue Gavreto pour une forme de cancer de la thyroïde - Sika: le CEO confirme vouloir atteindre les objectifs 2023 SPI: - Belimo: Opera Electronics génère quelques mio CAD de recettes annuelles reprend le canadien Opera Electronics - Calida: squeeze-out des actions Lafuma pas servies le 4 décembre détient 98% de Lafuma après son offre de rachat - Inauguration samedi de l'Eiger Express pour le Jungfraujoch - Softwareone entame un partenariat stratégique avec RIB Software - Tecan: attend une hausse du chiffre d'affaires d'un peu plus de 10% en 2020 2020: attend une marge Ebitda de plus de 20,5% du chiffre d'affaires - Varia US Properties a finalisé son augmentation de capital - VAT: accélération à venir de la croissance chiffre d'affaires 1,1 mrd CHF à l'horizon 2025 marge Ebitda entre 30 et 35% à l'horizon 2025 offensive pour conquérir parts de marché dans la ventilation 2020: croissance à 680 mio CHF, marge Ebitda supérieure à 30% vise 1,1 milliard de francs suisses de recettes d'ici 2025 (SUPPRIMER?) avant-Bourse: +0,3% - Vontobel: Axel Schwarzer se retire des activités opérationnelles PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX: hausse des volumes et des transactions en novembre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Norges Bank module à 3,01%, UBS réduit à 8,8% - Calida détient 98% de Lafuma après son offre de rachat - Julius Bär: Wellington Management Group étend son engagement à 5% - Kuros détient en propres 0,05%/6,51% - LafargeHolcim: Blackrock abaisse son exposition à 4,86% - Mobilezone: Blackrock dispose de 2,82% - Obseva: Brian O'Callaghan s'empare de 3,2% - Relief Therapeutics réduit ses positions de vente propres à 0,952% - Santhera dispose en propre de 9,91%/59,61% - Tecan: Norges Bank repasse un seuil, à 3,1% - U-blox: Blackrock abaisse son engagement à 2,91% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: inflation novembre - Julius Bär: perspectives des marchés financiers en 2021 - VAT: journée des investisseurs (jus. 16:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - UBS relève ses prévisions PIB 2020 à -3,2% et 2021 à 3,6% (avant +3,2%) - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - taux au comptant: -0,504% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,26% à 10'449 points - SLI (mardi): -0,09% à 1'650 points - SPI (mardi): -0,19% à 12'979 points - Dax (mardi): +0,69% à 13'382 points - CAC 40 (mardi): +1,14% à 5'582 points

awp-robot/sw/