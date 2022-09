Principales réactions au décès de la reine Elizabeth II

(Reuters) - La reine Elizabeth II d'Angleterre, à la longévité inédite sur le trône et figure emblématique de la monarchie britannique pendant sept décennies, est décédée à l'âge de 96 ans, a rapporté jeudi le Palais de Buckingham.

Voici certaines des réactions à cette annonce:

ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU

"La reine Elizabeth II était largement admirée pour sa grâce, sa dignité, et son dévouement à travers le monde. Elle fut une présence rassurante pendant des décennies de changement marquant, dont la décolonialisation de l'Afrique et de l'Asie, et l'évolution du Commonwealth."

"Elle était une bonne amie des Nations unies (...) Elle était profondément engagée dans de nombreuses causes charitables et environnementales (...) Le monde se souviendra longtemps de sa dévotion et de son leadership".

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN JOE BIDEN ET LA PREMIÈRE DAME JILL BIDEN

"Dans un monde de changement constant, elle était une présence stable et une source de confort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont nombre d'entre eux n'ont jamais connu leur pays sans elle".

"Son héritage va peser lourd dans l'histoire britannique, et dans le récit de notre monde".

VLADIMIR POUTINE, PRÉSIDENT DE LA RUSSIE

Dans un message adressé à Charles, le nouveau roi, il a décrit ce décès comme une "perte irréparable", déclarant que la reine Elizabeth avait "à juste titre joui de l'amour et du respect de ses sujets, de même que d'une autorité sur la scène mondiale".

LE PREMIER MINISTRE INDIEN NARENDRA MODI

"Sa Majesté la reine Elizabeth II restera dans les mémoires comme un pilier de notre temps. Elle a donné à sa nation et à son peuple un leadership inspirant. Elle personnifiait la dignité et la décence dans la vie publique".

JUSTIN TRUDEAU, PREMIER MINISTRE CANADIEN

"C'est avec le coeur le plus lourd que nous avons appris le décès de la souveraine du Canada à la plus longue longévité, sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle fut une présence constante dans nos vies - et son rôle auprès des Canadiens restera à jamais une part importante de l'histoire de notre pays".

JACINDA ARDERN, PREMIÈRE MINISTRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

"Je sais parler au nom du peuple néo-zélandais en présentant nos profondes condoléances aux membres de la famille royale pour le décès de la Reine. Pour nous elle était une monarque très admirée et respectée, pour eux elle était une mère et une grand-mère."

LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN ANTHONY ALBANESE

"Avec le décès de la reine Elizabeth II, un règne historique et une longue vie consacrée au devoir, à la famille, à la foi et au service a pris fin".

"Les coeurs australiens sont avec le peuple du Royaume-Uni aujourd'hui endeuillé, conscients qu'ils vont avoir le sentiment d'avoir perdu une partie de ce qui rendait leur nation entière".

BARACK OBAMA, ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Michelle et moi avons été suffisamment chanceux de faire la connaissance de sa Majesté, et elle représentait beaucoup pour nous".

"A maintes reprises, nous avons été frappés par sa convivialité, sa façon de mettre les gens à l'aise, et la manière dont elle amenait un humour et un charme considérables à des moments de grande pompe".

LE PREMIER MINISTRE IRLANDAIS MICHEAL MARTIN

"J'aimerais transmettre mes sincères condoléances au peuple britannique pour la perte de sa monarque adorée, sa Majesté la reine Elizabeth".

"Sa visite d'Etat en Irlande en 2011 marqua une étape cruciale dans la normalisation des relations avec notre voisin le plus proche. Cette visite fut un grand succès, principalement du fait des nombreux gestes de grâce et des remarques conviviales de la Reine".

OLAF SCHOLZ, CHANCELIER ALLEMAND

"Nous pleurons le décès de la reine Elizabeth II. Elle était un modèle et une inspiration pour des millions, ici aussi en Allemagne. Son engagement à la réconciliation germano-britannique après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale restera inoubliable. Elle va nous manquer, notamment son humour merveilleux".

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle".

MARIO DRAGHI, PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN

"La reine Elizabeth fut un acteur majeur de l'histoire mondiale au cours des soixante-dix dernières années. Elle a représenté le Royaume-Uni et le Commonwealth avec équilibre, sagesse et respect pour les institutions et la démocratie".

LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS FUMIO KISHIDA

"La reine Elizabeth (...) a joué un rôle extrêmement important dans la paix et la prospérité dans le monde".

Son décès "est une grande perte, non seulement pour le peuple britannique mais aussi pour la communauté internationale".

(Compilé par Alison Williams, Deepa Babington et Richard Pullin; version française Jean Terzian)