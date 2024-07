PARIS, 21 juillet (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il mettait fin à sa campagne de réélection, alors qu'un nombre croissant d'élus du Parti démocrate ne croyaient plus en sa capacité à battre le républicain Donald Trump, déclarant soutenir sa vice-présidente, Kamala Harris, comme candidate pour le scrutin de novembre.

Depuis Lyndon Johnson en mars 1968, jamais un président américain en fonction n'avait décliné l'investiture de son parti en vue d'une réélection.

Principales réactions à cette décision choc qui rebat les cartes en vue de l'élection présidentielle américaine:

* AUX ETATS-UNIS

DONALD TRUMP, CANDIDAT REPUBLICAIN A L'ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Lors d'un entretien avec CNN quelques minutes après la décision de Joe Biden, l'ancien président américain a déclaré: "C'est le pire président de l'histoire de notre pays. Il est de loin le pire président de l'histoire de notre pays".

Donald Trump a également déclaré qu'il pensait que la vice-présidente Kamala Harris serait plus facile à battre que Joe Biden, selon CNN.

CHUCK SCHUMER, CHEF DE FILE DÉMOCRATE AU SÉNAT

"Joe Biden n'a pas seulement été un grand président et un grand leader législatif, c'est aussi un être humain extraordinaire. Sa décision n'a évidemment pas été facile à prendre, mais il a une fois de plus fait passer son pays, son parti et notre avenir en premier. Joe, ce jour montre que vous êtes un vrai patriote et un grand Américain", a-t-il déclaré dans un communiqué.

NANCY PELOSI, REPRÉSENTANTE DÉMOCRATE DES ÉTATS-UNIS ET ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

"Le président Joe Biden est un Américain patriote qui a toujours fait passer notre pays en premier. Son héritage de vision, de valeurs et de leadership fait de lui l'un des présidents les plus importants de l'histoire américaine. Avec amour et gratitude, je remercie le président Biden d'avoir toujours cru en la promesse de l'Amérique et d'avoir donné aux gens la possibilité de s'épanouir. Dieu a béni l'Amérique avec la grandeur et la bonté de Joe Biden".

GAVIN NEWSOM, GOUVERNEUR DÉMOCRATE DE CALIFORNIE

"Le président Biden a été un président extraordinaire, qui a marqué l'histoire - un dirigeant qui s'est battu avec acharnement pour les travailleurs et qui a obtenu des résultats étonnants pour tous les Américains. Il restera dans l'histoire comme l'un des présidents les plus influents et les plus désintéressés", a-t-il déclaré sur X.

DONALD TRUMP, JR, FILS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT DONALD TRUMP

"Kamala Harris possède toute la politique de gauche de Joe Biden. La seule différence est qu'elle est encore plus libérale et moins compétente que Joe, ce qui n'est pas peu dire. Elle a été chargée de la frontière et nous avons assisté à la pire invasion de clandestins de notre histoire !!!", a-t-il dit sur X.

BILL ET HILLARY CLINTON, ANCIEN PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS ET ANCIENNE SECRÉTAIRE D'ETAT

"Nous sommes honorés de nous joindre au président pour soutenir la vice-présidente Harris et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la soutenir", ont-ils déclaré dans un communiqué.

BARACK OBAMA, ANCIEN PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS

"Joe Biden a été l'un des présidents américains les plus importants, ainsi qu'un ami et un partenaire très cher pour moi. Aujourd'hui, on nous a également rappelé - une fois de plus - qu'il est un patriote de premier ordre", écrit-il dans une longue déclaration publiée sur X.

* A L'INTERNATIONAL :

OLAF SCHOLZ, CHANCELIER ALLEMAND

"Joe Biden a accompli beaucoup de choses : pour son pays, pour l'Europe, pour le monde", a-t-il dit sur X.

"Grâce à lui, la coopération transatlantique est étroite, l'Otan est forte et les États-Unis sont un partenaire bon et fiable pour nous. Sa décision de ne pas se représenter mérite d'être saluée".

KEIR STARMER, PREMIER MINISTRE DU ROYAUME-UNI

"Je respecte la décision du président Biden et je me réjouis de notre collaboration pendant le reste de sa présidence", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Je sais que, comme il l'a fait tout au long de sa remarquable carrière, le président Biden aura pris sa décision en fonction de ce qu'il pense être le meilleur intérêt du peuple américain".

PEDRO SANCHEZ, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

"Toute mon admiration et ma reconnaissance pour la décision courageuse et digne du président @JoeBiden. Grâce à sa détermination et à son leadership, les États-Unis ont surmonté la crise économique après la pandémie et le grave assaut contre le Capitole et ont été exemplaires dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe de Poutine. Un grand geste d'un grand président qui s'est toujours battu pour la démocratie et la liberté", a-t-il dit sur X.

SIMON HARRIS, PREMIER MINISTRE D'IRLANDE

"Au nom du peuple et du gouvernement irlandais. En tant que Premier ministre, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour votre leadership mondial et votre amitié au moment où vous annoncez que vous ne vous présenterez pas à l'élection présidentielle américaine de 2024", a-t-il écrit sur X.

"Le monde a changé depuis la victoire du président Biden en 2020 et nous avons dû faire face à des défis extraordinaires, allant d'une pandémie mondiale au retour de la guerre sur le continent européen avec l'horrible invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a délibérément ciblé et tué des civils innocents".

"Le président Biden a été la voix de la raison, du multilatéralisme efficace et des solutions partagées".

DMITRI PESKOV, PORTE-PAROLE DU KREMLIN

"Les élections auront lieu dans quatre mois, et c'est une longue période au cours de laquelle beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons être patients et surveiller attentivement ce qui se passe. La priorité pour nous est l'opération militaire spéciale", a-t-il dit à l'agence de presse SHOT, en référence à la guerre en Ukraine.

DONALD TUSK, PREMIER MINISTRE DE POLOGNE

"Monsieur le Président @JoeBiden, vous avez souvent pris des décisions difficiles qui ont rendu la Pologne, l'Amérique et le monde plus sûrs, et la démocratie et la liberté plus fortes. Je sais que vous avez été guidé par les mêmes principes lors de l'annonce de votre dernière décision. Peut-être la plus difficile de votre vie", at-il écrit sur X.

JONAS GAHR STOERE, PREMIER MINISTRE DE NORVÈGE

"Je respecte la décision de Joe Biden de ne pas se représenter. Cette justification mérite le respect", a-t-il déclaré à la chaîne nationale NRK.

"Joe Biden a été l'un des hommes politiques les plus importants des États-Unis pendant plusieurs décennies et un président qui a mené à bien plusieurs réformes importantes".

PETR FIALA, PREMIER MINISTRE DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

"C'est sans aucun doute la décision d'un homme d'État qui a servi son pays pendant des décennies", a-t-il écrit sur X. "C'est une étape responsable et difficile sur le plan personnel, mais elle est d'autant plus précieuse. Je croise les doigts pour les États-Unis afin qu'un bon président émerge de la compétition démocratique entre deux candidats forts et égaux. »

(Rédigé par Blandine Hénault avec bureaux de Reuters)