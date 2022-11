Principaux points à retenir du sommet du G20 à Bali

Voici les principaux points à retenir de la réunion :

CONDAMNER L'AGRESSION RUSSE

Les réunions des ministres du G20 du début de l'année se sont terminées sans déclaration commune en raison de l'opposition russe aux références à la guerre en Ukraine. Cette semaine, les dirigeants ont adopté une déclaration déplorant l'agression de la Russie en Ukraine "dans les termes les plus forts" et exigeant son retrait inconditionnel. Ils ont également reconnu que si la plupart des membres condamnaient la guerre en Ukraine, "il y avait d'autres points de vue et des évaluations différentes de la situation et des sanctions".

Les participants ont déclaré que la déclaration a été adoptée à l'unanimité. L'hôte du sommet, le président indonésien Joko Widodo, a déclaré que tous avaient fait preuve de "flexibilité".

"La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu'elle causait d'immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes dans l'économie mondiale - en limitant la croissance, en augmentant l'inflation, en perturbant les chaînes d'approvisionnement, en renforçant l'insécurité énergétique et alimentaire et en augmentant les risques pour la stabilité financière", indique la déclaration des dirigeants.

Ils ont également dénoncé toute menace d'utilisation d'armes nucléaires, une réprimande implicite de la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui dirigeait la délégation russe au sommet en l'absence du président Vladimir Poutine, a condamné la "politisation" de la réunion.

LES LIENS ENTRE LES ETATS-UNIS ET LA CHINE SUR UNE MEILLEURE BASE

Le sommet a été précédé d'une rencontre bilatérale entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping, la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis que Biden est devenu président.

Bien qu'il y ait eu peu de résultats tangibles, il s'agissait dans l'ensemble d'une réunion positive après que les relations entre les superpuissances aient plongé à des niveaux presque historiques plus tôt dans l'année.

Les deux parties ont déclaré que si la réunion de trois heures a mis en évidence des différences majeures, notamment sur Taïwan, les restrictions commerciales et les transferts de technologie, les deux parties ont convenu de garder les communications ouvertes et d'éviter la confrontation.

Le résultat le plus concret est peut-être que le secrétaire d'État américain Antony Blinken prévoit maintenant de se rendre en Chine au début de l'année prochaine, la visite américaine de plus haut niveau en Chine depuis plus de quatre ans.

L'ACCENT SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE

Dans leur déclaration, les économies du G20 ont convenu d'échelonner soigneusement les hausses de taux d'intérêt afin d'éviter les retombées et ont mis en garde contre une "volatilité accrue" des mouvements de devises, un changement radical par rapport à l'accent mis l'année dernière sur la réparation des cicatrices de la pandémie COVID-19.

La référence aux retombées était un clin d'œil aux préoccupations des économies émergentes quant au potentiel d'énormes sorties de capitaux si les hausses agressives des taux américains se poursuivent.

La guerre en Ukraine et les dépenses massives de l'époque de la pandémie étant accusées d'avoir alimenté une inflation galopante, les pays du G20 ont déclaré que les nouvelles mesures de relance budgétaire devaient être "temporaires et ciblées".

En ce qui concerne la dette, ils se sont dits préoccupés par la "détérioration" de la situation de certains pays à revenu intermédiaire et ont souligné l'importance pour tous les créanciers de partager le fardeau.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les dirigeants ont promis de prendre des mesures coordonnées pour relever les défis de la sécurité alimentaire et ont applaudi l'initiative sur les céréales de la mer Noire, mais les groupes de la société civile ont critiqué ce qu'ils ont appelé l'absence de mesures concrètes sur la faim.

"Le G20 se contente de répéter de vieux engagements des années précédentes ou de noter les développements ailleurs, plutôt que de prendre lui-même le leadership", a déclaré Friederike Roder du groupe Global Citizen. "Cinquante millions de personnes sont au bord de la famine à l'heure où nous parlons. Le G20 n'a pas le temps de lancer des appels à l'action - ce sont eux qui doivent agir."

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les dirigeants du G20 ont convenu de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius - confirmant qu'ils s'en tiennent à l'objectif de température de l'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique.

Cela pourrait donner un coup de fouet aux négociations du sommet climatique COP27 de l'ONU en Égypte, où certains négociateurs craignaient que le G20 ne parvienne pas à soutenir l'objectif de 1,5 °C, ce qui risquerait de faire échouer un accord entre les quelque 200 pays participant aux négociations de l'ONU.

En marge du sommet, les États-Unis, le Japon et leurs partenaires ont déclaré qu'ils mobiliseraient 20 milliards de dollars de financements publics et privés pour aider l'Indonésie à fermer des centrales électriques au charbon et à avancer de sept ans, à 2030, la date du pic des émissions du secteur.

Biden et Xi ont convenu de reprendre la coopération sur le changement climatique.

L'OUVERTURE DE LA CHINE

Lors de sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19, Xi a tenu des réunions bilatérales avec de nombreux alliés des États-Unis, signalant une volonté de raccommoder les liens avec les critiques.

Outre la rencontre avec Biden, Xi a eu des entretiens avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron.

Une réunion avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été annulée en raison de problèmes de calendrier, a déclaré Downing Street. Xi doit rencontrer le Premier ministre japonais Fumio Kishida plus tard dans la semaine.

"Ce n'est pas décisif, mais c'est une étape importante pour tenter de réduire les désaccords", a déclaré Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l'Université Renmin de Pékin, à propos des rencontres de Xi au rassemblement.