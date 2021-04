Principaux récompensés à la 93e cérémonie des Oscars

LOS ANGELES, 26 avril (Reuters) - Voici les principaux gagnants de la 93e cérémonie des Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique américaine remises dimanche à Los Angeles par l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Meilleur film : "Nomadland"

Meilleur acteur : Anthony Hopkins ("The Father")

Meilleure actrice : Frances McDormand ("Nomadland")

Meilleur réalisatrice : Chloe Zhao ("Nomadland")

Meilleur second rôle masculin: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Meilleur second rôle féminin : Youn Yuh-jung ("Minari")

Meilleur scénario original : "Promising Young Woman"

Meilleur scénario adapté : "The Father"

Meilleur film d'animation : "Soul"

Meilleur film documentaire : "La Sagesse de la Pieuvre"

Meilleur film en langue étrangère : "Drunk" (Danemark)

Meilleure chanson originale : "Fight for You" ("Judas and the Black Messiah)