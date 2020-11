Principes clés pour l'économie spatiale mondiale: le Conseil de l'UE adopte des conclusions

Le Conseil a adopté ce jour des conclusions intitulées 'Orientations relatives à la contribution européenne à la définition de principes clés pour l'économie spatiale mondiale' en vue de la dixième réunion du Conseil espace, qui se tiendra par vidéoconférence le 20 novembre 2020. Le texte donne des orientations importantes pour la future politique spatiale européenne.

Dans ces conclusions, le Conseil note avec satisfaction l'émergence d'une industrie et d'une chaîne d'approvisionnement européennes hautement compétitives permettant à l'Europe de participer (et de contribuer) à la croissance mondiale de l'économie spatiale. Il invite tous les acteurs à œuvre en faveur de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et d'économies ouvertes, y compris un commerce libre et équitable, sur la base de solutions multilatérales et de la réciprocité.

En vue de favoriser l'autonomie, la sécurité et la résilience spatiales européennes, le Conseil souligne qu'il convient d'assurer l'indépendance technologique européenne et rappelle qu'il importe de disposer d'un accès à l'espace sûr, autonome, fiable, rentable et abordable. Une attention particulière est portée à la gestion du trafic spatial, dans le cadre de laquelle est soulignée la nécessité pour l'Europe de définir une approche coordonnée renforcée, ainsi qu'à la cybersécurité spatiale.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil insiste sur l'importance d'une action coordonnée de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne (ASE) et de leurs États membres respectifs, fondée sur leurs compétences parallèles et leurs tâches et responsabilités respectives, dans le plein respect des cadre institutionnels et des cadres opérationnels, pour renforcer la politique spatiale européenne.

Toile de fond

Le Conseil espace est une réunion conjointe du Conseil de l'UE (Compétitivité - formation 'espace') et du Conseil de l'ASE au niveau ministériel. C'est une enceinte qui permet à l'UE et à l'ASE de coordonner les activités de coopération en matière de politique spatiale européenne. L'ASE est composée de 22 États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni, Suède (qui sont également des États membres de l'UE) + Norvège et Suisse. Le Canada siège aussi au conseil et participe à certains projets dans le cadre d'un accord de coopération. La Slovénie a le statut de membre associé. Sept autres États membres de l'UE ont des accords de coopération avec l'ASE: Bulgarie, Chypre, Croatie, Lettonie, Lituanie, Malte et Slovaquie. Pour en savoir plus sur l'ASE, voir www.esa.int.