Prise cinq : Adieu le H1 turbulent

La Banque centrale européenne organisera un forum au Portugal, tandis qu'une enquête sur l'activité commerciale chinoise et un indicateur d'inflation américain très suivi figureront parmi les données phares. Et la Russie pourrait être confirmée en défaut sur ses obligations souveraines externes pour la première fois en un siècle.

Voici votre regard sur la semaine à venir sur les marchés par Karin Strohecker, Sujata Rao et Dhara Ranasinghe à Londres, Ira Iosebashvili à New York et Tom Westbrook à Singapour.

1/ MOITIÉ DES IMAGES Six mois marqués par des hausses de taux, des turbulences sur les marchés et une guerre qui a alimenté une inflation galopante font place à un autre semestre caractérisé par ... plus de la même chose.

Pourtant, le second semestre pourrait contenir des points d'inflexion, en particulier le pic d'inflation, qui pourrait être plus proche que prévu en raison du ralentissement de la croissance économique et de la chute des prix du pétrole.

Les signaux de récession pourraient-ils tempérer l'optimisme des banques centrales ? Les marchés s'attendent à ce que les taux américains doublent d'ici la fin de l'année pour atteindre 3,25 % à 3,5 %, et voient les taux de la zone euro passer de -0,5 % à 0,75 %.

Pourtant, les marchés boursiers, solidement ancrés en territoire baissier, pourraient bénéficier d'un répit. L'histoire montre que les actions chutent généralement à l'approche d'un pic d'inflation, puis remontent, obligation Goldman Sachs.

Mais cela dépend aussi des bénéfices des entreprises. Une croissance à deux chiffres des bénéfices aux États-Unis et en Europe est toujours prévue pour 2022.

Enfin, surveillez le Japon et la Turquie, colombes des banques centrales dans une forêt de faucons. Cette dernière risque de déclencher une crise grave.

GRAPHIQUE : hausses des taux des banques centrales dans les économies développées (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxoeqgqpx/THEME2306.PNG)

2/ DIRECTION LES MONTAGNES

La Fed a Jackson Hole, mais la BCE a Sintra, son propre forum des banques centrales dans les contreforts des montagnes de Sintra au Portugal.

La fiesta de trois jours, qui commence lundi, sera particulièrement intéressante, étant donné la plus grande poussée d'inflation depuis des décennies et les craintes d'une récession économique mondiale imminente.

Par conséquent, écoutez encore plus attentivement que d'habitude ce que Christine Lagarde, chef de la BCE, Jerome Powell, président de la Fed, et Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, diront lors du forum. Les commentaires de la BCE seront également scrutés à la recherche de tout aperçu sur un outil anti-fragmentation prévu.

Par ailleurs, le vendredi 1er juillet, les derniers relevés de l'inflation dans la zone euro seront publiés, ce qui pourrait déterminer si la BCE procédera à des hausses plus importantes des taux d'intérêt après un mouvement d'un quart de point signalé pour juillet.

GRAPHIQUE : UK US EZ CPI (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwboqlvo/UK%20US%20Euro%20CPI.PNG)

3/ DES TENSIONS QUI S'EXACERBENT

Quatre mois après le début de la guerre, les tensions entre Moscou et l'Occident s'exacerbent à nouveau. Les dirigeants de l'UE ont officiellement accepté l'Ukraine comme candidate à l'adhésion au bloc, un geste géopolitique audacieux déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Entre-temps, les flux de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine et le gazoduc Nord Stream 1 ont chuté, après l'invasion et les mesures prises par l'Europe pour imposer des sanctions à Moscou. Une douzaine de pays de l'UE sont touchés et l'Allemagne a déclenché la "phase d'alarme" de son plan d'urgence pour le gaz.

L'enclave russe de Kaliningrad, qui suscite de nouvelles mises en garde de Moscou à l'égard des États baltes membres de l'UE, ne fait qu'ajouter aux inquiétudes.

Enfin, la Russie pourrait se retrouver en situation de défaut de paiement souverain à l'expiration du délai de grâce pour le paiement des intérêts de ses obligations internationales, ce qui pourrait annoncer le plus grand défaut de paiement externe du pays depuis plus d'un siècle.

GRAPHIQUE : Chronologie des principales sanctions occidentales sur les marchés obligataires russes (

4/ LES DONNÉES, IL Y EN A PLEIN

Le chef de la Fed, M. Powell, a déclaré que la banque centrale n'essayait pas de provoquer une récession mais qu'elle s'engageait à contenir les pressions sur les prix, même au risque d'un ralentissement.

Une série de données à venir devrait montrer comment l'économie américaine réagit à une Fed agressive, qui a procédé à un resserrement de 150 points de base cette année, dont les 75 points de base de ce mois-ci.

Parmi les points saillants, citons l'indice de confiance des consommateurs de juin, que les analystes interrogés par Reuters s'attendent à voir tomber à 100, contre 106,4 en mai.

Les ventes de logements en attente de lundi et l'indice des prix des logements Case-Shiller de mardi devraient montrer à quel point la hausse des taux hypothécaires se fait sentir, tandis que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de mai - un indicateur d'inflation surveillé par la Fed - est attendu jeudi.

GRAPHIQUE : Confiance des consommateurs (

5/ FLASH IN THE PAN

Les chiffres de l'activité industrielle de juin en Chine, publiés jeudi, pourraient proposer une lueur d'espoir aux marchés financiers pessimistes.

Les blocages de COVID zéro et le ralentissement de l'économie mondiale coupent le souffle aux matières premières, poussant le prix du cuivre, garant de la croissance, à baisser de près de 10 % en deux semaines à Shanghai.

Le minerai de fer est lui aussi en perte de vitesse et les mineurs australiens ont abandonné leurs gains de l'année, entraînant l'indice boursier de référence de ce pays.

Cette morosité pourrait être percée à jour. Mais les blocages se sont relâchés et si les données montrent que l'élan économique porte la production en territoire de croissance, ce serait un signal bienvenu pour l'économie et pour ceux qui considèrent les actions chinoises comme un refuge contre les craintes de stagflation qui s'emparent de l'Occident.

GRAPHIQUE : Les matières premières chutent alors que le chemin de la reprise en Chine s'allonge (