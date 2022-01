Prise cinq : Bénéfices, rendements et COVID-19

Les troubles au Kazakhstan ont remis les risques géopolitiques à l'ordre du jour, tandis que la Chine s'efforce de maintenir sa stratégie zéro COVID sur les rails avant les Jeux olympiques d'hiver.

1/BILAN TRIMESTRIEL

Les augmentations massives des bénéfices des entreprises américaines ont contribué à la hausse de 27 % du S&P 500 l'année dernière. Alors que la saison des bénéfices démarre dans les prochains jours, les entreprises auront probablement du mal à afficher des chiffres similaires pour le quatrième trimestre.

Selon Refinitiv IBES, les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de 22,3 %, ce qui représente une augmentation importante, mais inférieure à celle des premier, deuxième et troisième trimestres.

Les grandes banques de Wall Bourse, JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, seront les premières à publier leurs résultats. Les investisseurs sont impatients d'entendre parler de l'inflation, de savoir si les entreprises pensent que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui ont contribué à faire grimper les prix l'année dernière se résorberont dans les mois à venir et de connaître les prévisions pour 2022. La croissance des bénéfices du S&P 500 devrait ralentir à 8,4 %, contre 49,7 % en 2021.

2/HAUTEUR ?

La première semaine de négociation en 2022 a été tout sauf ennuyeuse pour les plus grands marchés obligataires du monde. Les rendements du Trésor à court terme ont atteint des sommets jamais vus depuis le début de 2020, les rendements à 10 ans ont augmenté de plus de 20 points de base, le rendement du Bund allemand (-0,06 %) se rapproche de 0 % et les coûts des emprunts souverains, de la Grande-Bretagne à l'Australie, ont atteint des sommets de plusieurs mois.

Le message est clair : un resserrement de la politique monétaire est probable plus tôt que prévu, les États-Unis montrant la voie. Jusqu'à ce que les données ou le discours de la banque centrale contredisent cette hypothèse, les rendements du Trésor à 10 ans pourraient bientôt atteindre la barre des 2 %.

Les investisseurs suivront également de près les rendements réels, car l'idée que les rendements corrigés de l'inflation resteront faibles a alimenté le rallye des actifs à risque. Le bond de 30 points de base des rendements réels américains au cours de la première semaine pourrait ne pas rendre la nouvelle année heureuse pour certains.

3/NOUVELLE ANNÉE, VIEILLES RÈGLES

Pour des millions de personnes en Chine, la nouvelle année a commencé comme l'année précédente s'est terminée - sous confinement. Les cas de COVID-19 sont peu nombreux, en particulier la variante Omicron, mais les restrictions se répandent rapidement, les autorités maintenant une politique de tolérance zéro avant les Jeux olympiques d'hiver du mois prochain.

Le confinement de Xian dure depuis plus de deux semaines et des règles strictes sont appliquées dans tout le centre de la Chine. Les 400 000 habitants de Yongji, dans la province du Shanxi, ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur cette semaine après que le virus a été détecté sur un tourniquet de chemin de fer.

Ces mesures pourraient rendre caduque tout nouvel assouplissement des prix à la production en forte hausse dans les données de décembre attendues mercredi, surtout si elles déclenchent de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans le monde.

4/KAZAKHSTAN ET AU-DELÀ

Les manifestations meurtrières au Kazakhstan - les pires violences en 30 ans d'indépendance - sont venues s'ajouter à la liste des embrasements de la région qui se font sentir bien au-delà de ses frontières.

Une fois encore, la Russie joue un rôle clé. Le déploiement de troupes par le Kremlin est largement considéré comme un pari visant à protéger ses intérêts dans cette nation d'Asie centrale productrice de pétrole et d'uranium.

Les répercussions se font sentir sur les marchés des matières premières et pèsent sur le rouble, la Russie se retrouvant à nouveau sous les feux de la rampe - les tensions en Ukraine ont pesé sur ses marchés. L'issue des troubles au Kazakhstan n'est pas encore claire, mais les marchés devront passer au crible les retombées des risques géopolitiques et des alignements diplomatiques pendant un certain temps encore.

5/LA GUEULE DE BOIS DU BITCOIN

Après une année 2021 endiablée, la gueule de bois du bitcoin s'est prolongée jusqu'à la première semaine de 2022 - et pourrait empirer.

La puissance de calcul de son réseau a fortement chuté cette semaine, l'Internet du Kazakhstan ayant été coupé pendant le soulèvement, ce qui a affecté son industrie minière de cryptomonnaies, la deuxième plus importante au monde.

La baisse du "hashrate" du bitcoin pourrait, en théorie, avoir une incidence sur son prix. Plus il y a de mineurs sur le réseau, plus la quantité de puissance de calcul nécessaire pour miner de nouveaux bitcoins est importante. Si les mineurs quittent le réseau, il devient plus facile pour les mineurs restants de produire de nouvelles pièces, ce qui, en théorie, stimule l'offre.

Le bitcoin est passé sous la barre des 41 000 dollars et a atteint son niveau le plus bas depuis fin septembre, les signes bellicistes de la Fed ajoutant au malaise. Certains voient le bitcoin glisser davantage dans la fourchette des 30 000 dollars. Les investisseurs en crypto-monnaies seront à la recherche de signes indiquant que le bitcoin peut sortir des cordes.

