Prise cinq : Donnez moi un FOMC, une BOE, une BOJ et une SNB

La Grande-Bretagne et la Suède devraient elles aussi relever leurs taux d'intérêt, tandis que la Suisse s'apprête peut-être à rejoindre le club des hausses de taux. En revanche, la Banque du Japon devrait confirmer que sa position ultra-doviste reste solide.

Voici un aperçu de la semaine à venir par Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Sujata Rao, Julien Ponthus et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ GO BIG

C'est le moment de faire le gros dos ou de rentrer chez soi dans la lutte contre l'inflation. Mercredi, la Réserve fédérale augmentera probablement les taux d'intérêt de 50 points de base (pb) supplémentaires, s'ajoutant aux 75 pb de resserrement déjà effectués depuis mars.

Le degré de confiance de la Fed dans sa capacité à juguler l'inflation la plus élevée depuis des décennies sans faire basculer l'économie américaine dans une récession sera examiné de près.

Le marché de l'emploi résiste bien et les données sur les ventes au détail de mercredi pourraient montrer comment les consommateurs se portent alors que les coûts d'emprunt augmentent. Les analystes s'attendent à une augmentation mensuelle de 0,2 % des ventes au détail pour le mois de mai. Un grand détaillant réduit ses perspectives de marge.

Surveillez également les projections de la Fed concernant les mouvements de taux dans ce que l'on appelle le "dot plot". Des projections de hausse de taux inattendues et agressives pourraient accentuer la pression sur les obligations du Trésor américain, les rendements à 10 ans repassant au-dessus de 3 %.

2/ NON, NE PARTEZ PAS (DU TOUT)

Il ne fait guère de doute que la Banque du Japon maintiendra ses mesures de relance vendredi, le gouverneur Haruhiko Kuroda s'étant engagé à plusieurs reprises ces derniers jours en faveur d'une politique monétaire très souple.

Mais la pression pour un changement de cap est de plus en plus forte. Être la colombe solitaire du G-10 signifie repousser constamment la marée mondiale de la hausse des rendements. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans se heurte régulièrement au plafond de tolérance de la BOJ, soit 25 points de base au nord de 0 %.

Cette situation est coûteuse et le yen en est l'une des victimes. L'élargissement des écarts de rendement a fait tomber la devise à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies.

L'énergie importée par le Japon est devenue chère, mettant à mal les consommateurs et les entreprises à un moment sensible, alors que des élections cruciales de la chambre haute se profilent cet été. Kuroda n'a pas arrangé les choses en suggérant que les ménages devenaient plus tolérants face à la hausse des prix, ce qui l'a obligé à présenter de rares excuses.

3/ UN ÉTÉ CRUEL

Une inflation proche de 10 %, la pire compression du coût de la vie depuis des décennies et des grèves prévues menacent un été de mécontentement en Grande-Bretagne. L'OCDE prévoit une croissance nulle l'année prochaine, la plus faible performance de toutes les économies du G20 - à l'exception de la Russie.

Mais le 16 juin, la Banque d'Angleterre relèvera probablement ses taux pour la cinquième fois depuis décembre. Les chiffres du PIB et de l'emploi sont également attendus lundi et mardi. Pour rappel, le chômage au 1er trimestre a touché son plus bas niveau en 48 ans, à 3,7 %. Mais, corrigés de l'inflation, les salaires ont baissé de 2 % par rapport à l'année précédente, soit la plus forte baisse depuis 2013.

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson, dont l'autorité a été ébranlée par un vote de confiance, poursuit ses promesses de "puissance de feu fiscale" et ses projets d'amendement d'un protocole commercial en Irlande du Nord. Le premier pourrait exacerber l'inflation ; le second attisera presque certainement les tensions avec l'Union européenne.

4/ LE VIRUS DE L'INFLATION

La Suisse a attrapé le virus de l'inflation, ayant vu les prix augmenter en mai de la manière la plus importante depuis près de 14 ans. Cela pourrait signifier que les jours des taux profondément négatifs sont comptés.

La Banque nationale suisse pourrait ne pas apporter de changement à son taux d'intérêt de -0,75 % - le plus bas du monde - lors de sa réunion de jeudi. Mais les pressions sur les prix et la perspective d'une hausse des taux par la BCE en juillet persuadent certains responsables de la fixation des taux de modifier leur position dovish.

La force du franc a quelque peu freiné l'inflation et la BNS a atténué les ventes de francs. Néanmoins, elle pourrait bientôt rejoindre le club des hausses de taux, après avoir vu des pairs jusqu'alors pessimistes comme la Riksbank de Suède faire volte-face.

Après avoir augmenté les taux en avril, la Riksbank pourrait faire de même vendredi, avec une certaine probabilité d'un mouvement de 50 points de base.

5/ ENSEMBLE ?

La France vote dimanche pour des élections législatives de premier tour qui détermineront si le président nouvellement réélu Emmanuel Macron sera en mesure de mettre en œuvre sa plateforme pro-business.

Beaucoup de choses ont changé depuis sa victoire de 58% contre la candidate d'extrême droite Marine Le Pen le 24 avril, les sondages d'opinion passant des attentes d'une majorité pour l'alliance Ensemble (Together) de Macron à la possibilité d'un parlement sans majorité.

Une opposition de gauche unifiée, qui promet d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans et de plafonner les prix des produits essentiels, a gagné du terrain. Ne pas obtenir la majorité absolue serait un gros revers, obligeant Macron à élargir son alliance ou à faire face à l'incertitude liée à un gouvernement sans majorité.

Plus l'alliance est large, plus il est compliqué de conclure des accords et de dicter les décisions politiques. Un certain degré de risque politique se manifesterait alors que les investisseurs reconsidèrent la prime payée pour les actifs français.