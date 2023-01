Prise cinq : Fixer le plafond

Les données sur l'activité commerciale mondiale donneront un aperçu de la durée possible d'un ralentissement, le FTSE britannique frôle des records et le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie publient des chiffres sur l'inflation.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés avec Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf et Ira Iosebashvili à New York, et Naomi Rovnick et Alun John à Londres.

1/LE PLAFOND ATTEINT

Le gouvernement américain a atteint sa limite d'emprunt de 31 400 milliards de dollars au milieu d'une querelle entre la Chambre des représentants contrôlée par les républicains et les démocrates du président Joe Biden au sujet du relèvement du plafond de la dette du pays - une impasse qui pourrait conduire à une crise fiscale ou, au pire, à un défaut de paiement en quelques mois.

Les retombées immédiates pourraient être limitées, mais les risques apparaîtront plus près du mois de juin, lorsque le gouvernement approchera de la date au-delà de laquelle le Trésor aura probablement épuisé les manœuvres d'urgence pour éviter le défaut de paiement.

Les luttes législatives sur la limite au cours de la dernière décennie ont en grande partie été résolues avant qu'elles ne nuisent aux marchés. Mais une longue impasse en 2011 a incité S&P à dégrader la note de crédit des États-Unis pour la première fois.

Les swaps de défaut de crédit américains - un instrument utilisé pour s'assurer contre le défaut - ont atteint des sommets de la décennie ces derniers jours.

Graphique : Regarder le plafond https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/dwpkdayklvm/chart.png

2/ LA LIGNE DE FOND

Les résultats des mégacapitalisations technologiques et des sociétés de croissance mettront à l'épreuve le rebond naissant du nouvel an des actions technologiques.

Microsoft, la deuxième plus grande entreprise américaine en termes de valeur boursière, publie ses résultats mardi, suivie de Tesla d'Elon Musk mercredi - et ce n'est que l'échauffement pour Apple, la première entreprise américaine et Alphabet, le parent de Google, la semaine suivante. Au total, des entreprises représentant plus de la moitié de la valeur boursière du S&P 500 publient leurs résultats au cours des deux prochaines semaines.

La saison des bénéfices a connu un début tiède. Les sociétés du S&P 500 devraient afficher une baisse globale de 2,6 % de leurs bénéfices au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données IBES de Refinitiv.

D'autres catalyseurs de l'évolution du marché pourraient provenir des données économiques, notamment les ventes de logements neufs jeudi et l'indice des dépenses de consommation personnelle vendredi.

Graphique : Récession imminente des bénéfices aux États-Unis https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/jnpwywrygpw/chart.png

3/CIELS PLUS SOMBRES OU FAUSSES AUBES ?

Serait-ce la fin des rallyes des marchés baissiers ? Les actions mondiales restent près de 20 % en dessous de leur record de janvier 2022. Mais l'indice mondial des actions MSCI est également sur sa plus longue série de gains depuis les profondeurs du marché baissier en octobre dernier, car les traders parient sur une amélioration des conditions économiques.

Tous les yeux seront tournés vers les indices des directeurs d'achat qui résument l'opinion des dirigeants sur le climat des affaires, pour voir si l'économie mondiale se dirige vraiment vers un endroit moins sombre.

En décembre, le JPMorgan Global Composite PMI s'est maintenu sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction. Il était également, à 48,2, quelques ticks au-dessus du plus bas de 29 mois de novembre.

Les marchés boursiers peuvent prédire les niveaux du PMI mondial, ayant tendance à rebondir avant une hausse durable de l'indice. L'amélioration des lectures PMI des économies développées augmentera probablement l'appétit pour le risque. Un autre repli pourrait faire rugir à nouveau les ours.

Graphique : Le dernier des rallyes du marché baissier ? https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/akpeqayeqpr/chart.png

4/INFLATION CONTRE COLOMBES

La Banque du Japon vient d'envoyer un signal fort au marché obligataire : cessez de parier que la fin des mesures de relance est proche.

Mais les données pourraient alimenter la spéculation du marché. Le mois dernier, l'inflation a renoué avec son niveau le plus élevé depuis plus de quatre décennies à l'échelle nationale, et a doublé l'objectif de 2 % de la BOJ. Les chiffres de janvier pour Tokyo pourraient pousser encore plus haut lorsqu'ils seront publiés le 27 janvier.

Alors que les rendements des obligations d'État japonaises restent modérés suite à la décision unanime de la BOJ de maintenir le statu quo mercredi, les marchés des devises racontent une histoire différente. Le yen a récupéré la majeure partie de sa forte baisse impulsive le jour même de la décision et se situe à proximité de ses plus hauts niveaux sur sept mois.

Mercredi, surveillez également les données sur l'inflation en Australie et en Nouvelle-Zélande, la RBNZ se demandant jusqu'à quel point elle doit encore resserrer sa politique et la RBA se demandant s'il est temps de faire une pause.

Graphique : L'inflation de base de l'IPC au Japon au plus haut depuis 41 ans https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/gdvzqwabopw/chart.png

5/APPEL DE LONDRES

L'indice FTSE 100 de Londres s'apprête à lancer une nouvelle tentative pour atteindre un sommet historique dans les jours à venir.

Ce rallye est un signe, du moins en partie, que la soi-disant "prime au crétin" qui a pesé sur les actifs britanniques après les troubles politiques de l'automne 2022 s'atténue. Ce n'est pas la seule chose qui aide l'indice à surpasser ses pairs - sa forte pondération en minières et autres actions axées sur les matières premières a reçu un coup de pouce de la réouverture de la Chine.

Le fait qu'il soit tout juste sur le point d'égaler son record de mai 2018 reflète la faiblesse du FTSE ces dernières années : Le S&P 500 a atteint son sommet record en janvier 2022 et se situe actuellement à 40 % au-dessus des niveaux de mai 2018.

Les chiffres des emprunts du secteur public britannique, l'inflation des prix à la production et les données PMI sont également attendus avant une réunion de la Banque d'Angleterre la semaine suivante.

Graphique : Le FTSE sous-performant rattrape lentement son retard https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/egpbymeojvq/Screenshot%202023-01-19%20at%2017.12.00.png