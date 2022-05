Prise cinq : Inflation galopante, risque de récession et marchés en chute libre

Les procès-verbaux des réunions des principaux décideurs politiques du monde peuvent nous éclairer, tandis que les banques centrales de Nouvelle-Zélande et de Corée du Sud s'interrogent sur l'ampleur que doivent avoir leurs hausses de taux pour suivre la Fed. Et Washington détient la clé d'un défaut souverain russe alors qu'une échéance clé approche.

Voici votre regard sur la semaine à venir par Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Dhara Ranasinghe, Saikat Chatterjee et Karin Strohecker à Londres.

1/ LA PENSÉE DE LA FED

La Réserve fédérale peut-elle dompter la pire inflation américaine depuis des décennies sans entraîner l'économie dans une récession ? Le procès-verbal de la réunion de la banque le 25 mai proposera des indices.

Le président du conseil d'administration, Jerome Powell, est convaincu que la Fed peut réaliser un "atterrissage en douceur" - des mots qui ne sont pas d'un grand réconfort pour les marchés boursiers, alors que les avertissements de récession des grandes banques de Wall Bourse s'accumulent. Après avoir augmenté les taux de 75 points de base depuis mars, la Fed devrait encore les augmenter de 50 points de base en juillet.

Powell a promis de relever les taux aussi haut que nécessaire pour maîtriser l'inflation. Le procès-verbal montrera à quel point les décideurs s'attendent à ce que l'inflation soit tenace et si la croissance est suffisamment résiliente pour faire face à une politique monétaire beaucoup plus stricte.

(Graphique :

2/ UN COUP D'OURS

La Bourse est en train de fondre. Les principaux indices boursiers sont en proie à un marché baissier : le S&P 500 a chuté de quelque 19 %, le Nasdaq a perdu plus d'un quart de son sommet de novembre 2021. Et il n'y a pas de répit en vue : Barclays et Goldman prévoient que les actions continueront à souffrir, les marges des entreprises étant affectées par une inflation galopante.

Le repli est généralisé. Depuis le pic du marché haussier obligataire en mars 2020, une obligation du Trésor américain à 30 ans à duration constante a perdu la moitié de sa valeur, le métal précieux a perdu 6 % ce trimestre. La volatilité galopante signifie que même les sélectionneurs d'actions endurcis hésitent à prendre de gros paris.

Les investisseurs particuliers et institutionnels sont également baissiers. L'indice du sentiment d'investissement des particuliers américains est proche de son plus bas niveau de mars 2009, tandis que les gestionnaires de fonds affichent leurs niveaux de liquidités les plus élevés depuis septembre 2011.

(Graphique : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvneozkkpl/AAII.JPG)

3/ POINT PIVOT

Les données prospectives de l'indice des directeurs d'achat (PMI) des États-Unis, de l'Australie, de la Grande-Bretagne, du Japon et de la zone euro méritent qu'on y prête attention. Et plus encore qu'à l'accoutumée avec des banques centrales prises en étau entre une inflation galopante et son impact sur les consommateurs, dans un contexte de perspectives de croissance assombries, mises à mal par les blocages du COVID en Chine et la guerre en Ukraine.

La Chine a rebondi rapidement après un premier effondrement dû à la pandémie de 2020 grâce à des exportations et une production industrielle exceptionnelles, mais le ralentissement actuel pourrait être plus difficile à surmonter.

Engagés dans leur lutte contre l'inflation, les responsables politiques pourraient atteindre un point de pivot dans les mois à venir où ils n'auront d'autre choix que de se concentrer sur le risque de récession. Les indices PMI ont bien résisté ces derniers temps, mais ils pourraient montrer à quel point ce tournant est proche.

(Graphique : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjoxlkovr/PMIS1905.PNG)

4/ LES PIONNIERS RATTRAPENT LEUR RETARD

Elles ont été précoces, mais la course est lancée pour les banques centrales de Nouvelle-Zélande et de Corée afin de garder une longueur d'avance sur une Fed qui les talonne avec des hausses importantes.

La Reserve Bank of New Zealand est largement considérée comme augmentant les taux d'un demi-point mercredi pour maîtriser l'inflation, bien que les risques pour l'économie augmentent avec les récents acheteurs de maisons qui ressentent la douleur de la hausse des taux hypothécaires.

Le nouveau gouverneur de la banque centrale de Corée a fait trembler les marchés en annonçant une hausse d'un demi-point avant sa première réunion jeudi. Le fait de ne pas suivre la courbe pourrait comprimer le fragile won et faire grimper en flèche les prix des denrées alimentaires et de l'énergie importées.

La Banque d'Indonésie, l'une des dernières résistantes, devrait rester en place un peu plus longtemps lors de sa réunion de mardi.

(Graphique :

5/ LA RUSSIE FAIT FACE À UN NOUVEAU DÉFAUT DE PAIEMENT

La perspective d'un défaut de paiement souverain russe est de retour, étant donné que la date limite pour l'obtention d'une licence américaine permettant à Moscou d'effectuer des paiements expire le 25 mai et que 100 millions de dollars d'intérêts sont dus quelques jours plus tard.

Les 40 milliards de dollars d'obligations souveraines de la Russie ne sont qu'un des points chauds après que son invasion de l'Ukraine le 24 février ait déclenché des sanctions et des contre-mesures radicales de la part de Moscou.

La question de savoir si le gaz continuera d'affluer vers l'Europe est également urgente, car les entreprises s'efforcent de confirmer comment elles peuvent légalement acheter du gaz si elles doivent payer en roubles à partir du 20 mai. L'UE a déconseillé aux entreprises d'ouvrir des comptes en roubles, mais n'a pas dit que cela constituerait une violation de ses sanctions contre Moscou. La Russie fournit environ 40 % du gaz de l'UE.

(Graphique : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzyewzyvw/Russia%20gas%20exports.PNG)