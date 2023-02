Prise cinq : La vérité sur l'inflation

Cela place les données sur l'inflation américaine de mardi sur la liste des événements à surveiller. L'identité du remplaçant de Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon (BOJ) est également au centre de l'attention avec les nominations gouvernementales probables, tandis qu'un déluge de données britanniques est attendu.

Pendant ce temps, en Turquie, touchée par un tremblement de terre, alors qu'une énorme crise humanitaire provoque un déferlement d'inquiétude, on a également le sentiment que la catastrophe pourrait dominer l'une des élections clés de 2023.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Amanda Cooper, Naomi Rovnick et Karin Strohecker à Londres et Ira Iosebashvili à New York.

1/ PARI SUR L'INFLATION

Les données étonnamment solides sur l'emploi aux États-Unis en janvier ont forcé les marchés à repenser l'opinion selon laquelle les taux d'intérêt atteindront bientôt leur sommet. Maintenant, le dernier chiffre de l'inflation de mardi est le prochain grand test pour savoir où la Réserve fédérale va fixer ses taux dans les prochains mois.

Après avoir atteint des sommets sur plusieurs décennies l'année dernière, l'inflation a été inférieure aux attentes pendant trois mois consécutifs, compte tenu de la campagne de hausse des taux la plus agressive de la Fed depuis les années 1980.

Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale augmente de 0,5 % en janvier après avoir baissé de 0,1 % en décembre.

Les marchés boursiers sont convaincus que la Fed peut faire baisser l'inflation sans déclencher un fort ralentissement de la croissance.

Une forte inflation pourrait inciter la Fed à reconsidérer sa décision de réduire les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait nuire à la reprise qui a stimulé les actions et les obligations après la déroute de l'année dernière.

2/ MR BOJ

Le gouvernement japonais s'apprête à nommer un candidat inattendu pour remplacer Haruhiko Kuroda, dont la décennie à la tête de la Banque du Japon prendra bientôt fin.

Le gouverneur adjoint Masayoshi Amamiya a été choisi par la presse et les économistes, mais un rapport du Nikkei de vendredi suggère que Kazuo Ueda, un universitaire de 71 ans et ancien membre du conseil d'administration de la BOJ, sera nommé.

Le yen s'est raffermi à la suite de ce rapport, ce qui a donné du fil à retordre aux marchés qui pariaient sur la nomination d'Amamiya, surnommé "M. BOJ" pour avoir mené des politiques monétaires non conventionnelles.

Selon le Nikkei, Amamiya a refusé le poste principal lorsqu'il a été approché.

Les marchés surveillent de près la situation. Après tout, ce qui est en jeu, c'est l'avenir d'une politique monétaire ultra-libre, que beaucoup soupçonnent d'être susceptible de changer à mesure que l'inflation augmente.

3/ JUSTE DE L'AIR CHAUD ?

Une réponse stridente des États-Unis à un soi-disant "ballon espion" chinois début février pourrait être un signal baissier pour l'une des transactions les plus prisées de cette année.

Les actions chinoises et le renminbi offshore ont été populaires auprès des investisseurs depuis que Pékin a assoupli les restrictions COVID qui avaient fait chuter la croissance de l'économie n°2 mondiale à l'un des taux les plus bas jamais enregistrés l'année dernière.

Le président américain Joe Biden a promis de "protéger" le pays des "menaces" chinoises, suite aux pressions exercées par les parlementaires républicains pour durcir le ton vis-à-vis de Pékin.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne sont pas nouvelles, mais elles sont devenues plus tendues depuis que l'ancienne présidente de la Maison Blanche, Nancy Pelosi, a visité Taïwan l'année dernière. Et presque un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les investisseurs savent qu'il ne faut pas ignorer les risques géopolitiques.

4/ L'AMOUR NE S'ACHÈTE PAS

Réservez un peu d'amour pour la Saint-Valentin aux consommateurs britanniques.

Le rapport sur l'inflation de janvier, publié mercredi, pourrait révéler des hausses de prix à deux chiffres, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore de répit sur le front des taux d'intérêt.

Avec une baisse des salaires ajustés à l'inflation à son rythme le plus rapide depuis 2009, les ventes au détail en décembre - période où les gens sont susceptibles de faire des folies - ont connu la plus forte baisse pour ce mois depuis au moins 25 ans.

Les données sur les ventes au détail de janvier, publiées vendredi, ne seront pas beaucoup plus belles. Les consommateurs empruntent certainement. Les dernières données montrent que les prêts par carte de crédit sont à leur plus haut niveau depuis 2020, mais ces dépenses ne concernent pas les maisons - les approbations de prêts hypothécaires sont à leur plus bas niveau de 2009 - ni les magasins.

Avec une inflation des prix de l'épicerie de près de 17 % et des factures d'énergie qui devraient augmenter de 20 % cette année, l'alimentation et le chauffage sont les deux postes de dépenses les plus importants, ce qui n'est pas bon signe pour la seule économie du G7 dont le FMI prévoit la contraction cette année.

5/ TREMBLEMENT

Le monde entier se préoccupe de la Turquie et de la Syrie voisine, où un tremblement de terre a provoqué une catastrophe humanitaire qui a fait 21 000 morts.

Il est également admis que la gestion de la crise par le président Tayyip Erdogan pourrait dominer la période précédant les élections de mai, l'urgence de sauver des vies prenant le pas sur un scrutin qui devrait être défini par une inflation galopante et la sécurité régionale.

Les élections de 2002 en Turquie - trois ans après un tremblement de terre de magnitude 7,6 près d'Istanbul qui a tué près de 18 000 personnes - ont vu le gouvernement de coalition de l'époque être évincé de manière décisive, les électeurs ayant jugé que sa réaction à la catastrophe et à la crise financière qui a suivi était médiocre.

Alors que la lutte pour sauver des vies se poursuit, les élections présidentielles et parlementaires - peut-être les plus conséquentes de l'histoire centenaire de la république - détermineront si Erdogan entame sa troisième décennie au pouvoir.