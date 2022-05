Prise cinq : Tout sur les données

Alors que les marchés terminent un mois de mai turbulent, les données sur les salaires aux États-Unis, l'inflation en Europe et l'activité commerciale en Chine pourraient donner le ton pour juin.

Voici votre regard sur la semaine à venir avec Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York et Sujata Rao, Tommy Wilkes et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ COMMENCE À MORDRE ?

Les données sur l'emploi américain de vendredi pourraient montrer si les 75 points de base cumulés des hausses de taux de la Réserve fédérale depuis mars sont ressentis par un marché du travail robuste.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient que l'économie a ajouté 350 000 emplois en mai, contre un solide 428 000 en avril.

Les inquiétudes concernant la récession augmentent maintenant, les données montrant une faiblesse dans des domaines tels que le logement. Certaines banques mettent en garde contre un risque accru de ralentissement économique.

Pourtant, tout signe de fléchissement du marché de l'emploi ne ralentira pas une Fed déterminée à relever les taux aussi haut que nécessaire pour écraser l'inflation, une bataille que le chef de la Fed, M. Powell, admet qu'elle sera "douloureuse". Les marchés s'attendent à des hausses de 50 points de base en juin et juillet.

Graphique : US non-farm payrolls -

2/ CROISSANCE ZÉRO, CROISSANCE ZÉRO

Le coût de la stratégie de verrouillage de la Chine par le zéro-covid est clair, le premier ministre Li Keqiang décriant les dommages économiques causés et s'engageant à sauver une croissance "raisonnable" pour ce trimestre.

La Chine a annoncé un vaste ensemble de mesures politiques visant à stimuler l'économie, et Li a promis des directives détaillées pour leur mise en œuvre prochainement.

Pourtant, de nombreux économistes prévoient une contraction ce trimestre après une série de données sombres, notamment un taux de chômage en hausse. La santé des usines sera exposée avec la publication des PMI prospectifs mardi et mercredi.

Et tandis que Shanghai vise une sortie le 1er juin d'un verrouillage paralysant de plusieurs semaines, Pékin resserre les contrôles. Pas étonnant que les marchés semblent manquer de confiance - l'indice boursier CSI300 a perdu 20 % cette année et le yuan n'est pas loin de ses niveaux les plus faibles depuis 2020.

Graphique : Exportations, crédit et PIB de la Chine -

3/ UN MAL DE TÊTE APPELÉ INFLATION

L'inflation dans la zone euro a probablement atteint un nouveau record de 7,6 % en mai, contre 7,4 % en avril, selon une estimation "flash" mardi.

Cela devrait sceller les arguments en faveur de la normalisation de la politique de la Banque centrale européenne, qui se réunit le 9 juin.

Les économistes et les marchés s'attendent à une hausse de 25 points de base en juillet, mais une très forte inflation pourrait alimenter les discussions sur un mouvement plus important, ce que certains responsables de la BCE préconisent déjà.

Les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont opté pour des hausses de taux plus importantes de 50 points de base, compte tenu des pressions inflationnistes qu'ils avaient sous-estimées. La BCE n'a pas encore donné le coup d'envoi de son cycle de hausse et avec une inflation bien supérieure à son objectif de 2 %, il est peut-être temps de passer à l'action.

Graphique : L'inflation de la zone euro dépasse largement son objectif de 2% - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxowadmvx/inflation2505.PNG

4/ VENDRE EN MAI ? EN QUELQUES SORTIES

L'adage "vendre en mai et s'en aller" s'applique aux actions et oui, les investisseurs se sont débarrassés des actions, en particulier celles cotées sur le Nasdaq, très technologique.

Mais des données plus faibles ont ramené les acheteurs vers les obligations, si bien que les actions ont rebondi. Les rendements de l'indice mondial Bloomberg-Barclays ont glissé de plus de 10 points de base en mai.

Pourtant, rien ne laisse présager un répit de la politique monétaire, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la Grande-Bretagne ayant tous augmenté leurs taux en mai pour lutter contre l'inflation.

Le mois de juin sera également marqué par une hausse des taux de 50 points de base au Canada et aux États-Unis, ainsi que par une hausse probable d'un quart de point de la Banque d'Angleterre. Les retardataires de la hausse des taux, la BCE et la Suisse, devraient présenter des plans de resserrement de leur politique.

Mais écoutez le langage des faiseurs de taux. Certains pensent que la Fed pourrait signaler une pause si les données se détériorent. La vente en mai pourrait céder la place à l'achat en juin.

Graphique : Les actions mondiales terminent un mois de mai volatile - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanzdldpa/stx2605.PNG

5/ PIC DU DOLLAR ?

Après avoir atteint des sommets de deux décennies, le rallye du dollar s'est inversé. Par rapport à un panier de devises, il a chuté de 3 % par rapport aux sommets de la mi-mai, tandis que l'euro a rebondi à un sommet d'un mois. Les investisseurs craignent que l'économie américaine ne soit pas aussi résistante à un ralentissement qu'ils le pensaient, si les taux d'intérêt continuent à augmenter.

En outre, la patronne de la BCE, Christine Lagarde, vient de signaler que la fin des taux d'intérêt négatifs est imminente, ce qui montre que même les retardataires de la hausse des taux se joignent à la fête du resserrement. Peu d'investisseurs sont prêts à annoncer un pic du dollar pour l'instant - une autre chute sur les marchés financiers pourrait le faire grimper à nouveau en tant que valeur refuge - mais la plupart suivront de près les données pour voir comment l'économie américaine se porte.

Graphique : Le dollar roi - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprjdqgape/King%20dollar.JPG