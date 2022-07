Prise cinq : Un monde de douleur, sur le point d'empirer

Les nouvelles ailleurs pourraient donner lieu à une lecture plus sombre. Les indices PMI, les bénéfices des entreprises pour le deuxième trimestre et les querelles sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe devraient nous éclairer sur l'évolution de la croissance économique.

Voici votre semaine en marchés par Dhara Ranasinghe et Sujata Rao à Londres, Kevin Buckland à Tokyo et Lewis Krauskopf à New York.

1/ BCE : ON Y ARRIVE

La BCE est sur le point de devenir l'une des dernières grandes banques centrales à rejoindre le cycle mondial de hausse des taux avec un mouvement d'un quart de point jeudi qui sera sa première hausse depuis 2011.

Mais si une hausse des taux en juillet pour maîtriser une inflation record est une affaire réglée, la vraie question est de savoir si une hausse plus importante est possible en septembre, étant donné qu'une crise de l'approvisionnement en gaz à l'échelle européenne pourrait être sur le point de déclencher une récession économique.

La BCE sera également pressée de fournir des détails sur un outil "anti-fragmentation" prévu pour contenir le stress du marché obligataire - quelque chose qui pourrait être mis à l'épreuve prochainement si la nouvelle agitation politique en Italie persiste.

Sans oublier la chute de l'euro à la parité avec le dollar - un autre casse-tête pour la BCE étant donné à quel point un affaiblissement de la monnaie exacerbe l'inflation.

2/ BOJ : PAS ENCORE

La seule constante parmi les plus grandes banques centrales du monde - l'engagement inébranlable du Japon en faveur d'une politique d'assouplissement surpuissante - sera à nouveau visible jeudi.

Le gouverneur Haruhiko Kuroda affirme que l'économie a toujours besoin d'être soutenue, et qu'il poursuivra cet objectif même si le yen dégringole à des niveaux plus bas de plusieurs décennies, miné par la divergence croissante des taux d'intérêt avec la Réserve fédérale américaine.

Pour les entreprises et les consommateurs japonais, la douleur de l'inflation liée aux matières premières pourrait s'aggraver, les données de vendredi devant montrer que l'inflation de base reste au-dessus de l'objectif de la BOJ pour un troisième mois. Mais la BOJ pourrait utiliser la croissance tiède des salaires comme excuse pour maintenir le cap des mesures de relance.

Les paris sur la capitulation de la BOJ se sont jusqu'à présent avérés prématurés et grâce à la stimulation désormais quotidienne des achats d'obligations, les rendements sont de nouveau sous contrôle. Mais cette frénésie a un coût : la moitié des obligations d'État en circulation sont désormais entre les mains de la banque centrale.

3/ LE GAZ VA-T-IL COULER ?

Les entreprises et les gouvernements européens sont impatients de voir si la Russie rouvrira son conduit de gaz Nord Stream 1 le 21 juillet, après 10 jours de maintenance annuelle.

Les approvisionnements via Nord Stream ont déjà été réduits le mois dernier à 40 % de leur capacité, ce que Moscou a imputé au fait que le Canada n'a pas renvoyé l'équipement de turbine envoyé là-bas pour réparation. La turbine est maintenant retournée, mais beaucoup craignent que la Russie maintienne les robinets de gaz fermés de toute façon en représailles aux sanctions occidentales.

Les prix du gaz européen, qui ont augmenté de 400 % depuis juillet dernier, pourraient grimper en flèche si Nord Stream reste fermé. Les plans visant à réapprovisionner les réservoirs de stockage avant l'hiver sont en plein désarroi et la puissance industrielle allemande pourrait même être contrainte de rationner le carburant.

Gazprom n'est pas non plus sans problèmes. Le délai de grâce pour les paiements sur deux obligations internationales expire le 19 juillet, et si les créanciers étrangers ne sont pas payés d'ici là, la société sera en défaut de paiement.

4/ AVERTISSEMENTS SUR LES BÉNÉFICES

Les sociétés du S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices annuels de manière soutenue cette année, mais elles pourraient avoir du mal à répondre à des attentes aussi optimistes, étant donné que l'économie américaine se refroidit et que l'inflation fait grimper les coûts...

Selon Refinitiv IBES, les bénéfices du deuxième trimestre devraient augmenter de près de 6 % par rapport à l'année précédente, mais JPMorgan et Morgan Stanley ont donné le coup d'envoi de la saison jeudi. D'autres résultats ratés risquent de faire baisser encore plus les marchés boursiers.

Les résultats de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix et Tesla figurent parmi ceux qui seront publiés la semaine prochaine. Ils seront publiés dans l'ombre de la Fed, dont certains parient qu'elle pourrait relever les taux d'un point de pourcentage entier ce mois-ci.

5/PMI PAIN

Des États-Unis à l'Australie, la hausse des taux d'intérêt n'a pas encore freiné l'inflation. Le 22 juillet, les indices PMI "flash" montreront dans quelle mesure ils affectent l'activité économique.

En juin, les indices des directeurs d'achat aux États-Unis et en Europe étaient supérieurs à 50, ce qui signifie que l'activité était toujours en expansion. Mais le flux de données récent, notamment la baisse de la demande des consommateurs, indique que les lectures de juillet pourraient s'adoucir.

C'est particulièrement vrai dans la zone euro, même si les taux d'intérêt n'ont pas encore commencé à augmenter.

La Chine pourrait être le point lumineux. L'assouplissement de la réglementation COVID-19 a permis aux PMI de juin de repasser au-dessus de 50, et le mois de juillet a probablement vu l'industrie manufacturière, les achats et les voyages monter d'un cran supplémentaire.

