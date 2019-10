Prise de participation dans le capital de BLADE : renforcement du partenariat et de la position de 2CRSi dans le secteur du Cloud Computing

Regulatory News:

2CRSi (Paris:2CRSI) annonce ce jour avoir pris une participation de 2 millions d’euros dans la société Blade, spécialiste du Cloud Computing et membre du Next40.

Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre de l’augmentation de capital menée par Blade afin de financer son développement rapide. A l’occasion de cette opération clôturée le 28 octobre 2019, 33,5 M€ ont été levés auprès d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs. L’investissement de 2CRSi a été réalisé par conversion de créances.

Principal client de 2CRSi en 2018, Blade a développé un service de jeu en ligne haut de gamme, Shadow, qui compte déjà 70 000 abonnés à travers le monde. La prise de participation de 2CRSi constitue ainsi un nouveau jalon dans le partenariat privilégié entre les deux entreprises et illustre la confiance de 2CRSi dans les perspectives de Blade et dans son nouveau management.

Jérôme Arnaud, nouveau CEO de Blade, commente : « La réussite de notre augmentation de capital nous offre une solide visibilité pour accélérer notre développement en France et à l’international à travers nos nouvelles offres. L’engagement de 2CRSi à nos côtés illustre la qualité de notre relation commerciale et notre engagement commun pour bâtir une filière française d’excellence dans le Cloud Computing. Avec le succès de notre levée de fonds, nous allons pouvoir ouvrir un nouveau chapitre dans notre collaboration. La performance de notre infrastructure technologique sera un atout décisif pour atteindre nos ambitions. Pour relever ce challenge je sais que nous pourrons continuer à nous appuyer sur les solutions de pointe de 2CRSi. ».

« Nous nous réjouissons du succès des équipes de Blade ainsi que du partenariat de Blade avec OVHCloud, autre client historique de 2CRSi. Notre prise de participation au capital de Blade dont la reconnaissance est grandissante dans l’univers du Cloud Computing et du Gaming s’inscrit aussi dans notre volonté de renforcer notre position sur ce marché en pleine croissance, où nos solutions de serveurs haute performance sont particulièrement adaptées. » ajoute Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très haute performance. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

