Prise de position concernant le communiqué de presse de Liberty Global au sujet du rachat de Sunrise

Déclaration de Baptiest Coopmans, CEO de UPC Suisse :

« Cet accord est une occasion unique de créer une nouvelle entreprise qui offre à la fois des avantages indéniables pour les consommateurs et les entreprises de toute la Suisse, mais aussi une opportunité de croissance pour nos collaborateurs. Nous façonnons l'avenir de la Suisse à une toute nouvelle échelle, favorisant ainsi la concurrence, l'innovation et le choix pour les clients à un moment où la connectivité, la communication et le divertissement à la maison sont plus importants que jamais. Avec le soutien de Liberty Global, nous avons le levier nécessaire pour faire la différence sur le marché suisse. Nous sommes ravis d'unir nos forces avec Sunrise en combinant nos excellents réseaux, nos marques leaders et nos stratégies commerciales, ainsi que de fusionner nos cultures d'entreprise. »

À propos de UPC Suisse

Avec plus de 1600 collaborateurs actuellement en Suisse et en Autriche, UPC compte plus de 971 000 abonnés TV et 646 000 abonnés Internet, ainsi que 500 000 abonnés au réseau fixe et 223 000 abonnés Mobile. L'entreprise dispose d'une infrastructure tournée vers l'avenir, permettant une vitesse de connexion de l'ordre du gigabit sur l'ensemble du réseau, et offre à ses clients une plateforme de divertissement de premier choix, la UPC TV. Elle gère également MySports, une chaîne sportive innovante. UPC fournit en outre des services de connectivité et de TIC à plus de 22 000 clients commerciaux.

Les photos sont mises gratuitement à disposition.

- Microsite (lien)

- Baptiest Coopmans, CEO de UPC Suisse, © UPC

- Siège principal de UPC à Wallisellen, © UPC

- Histoire de UPC Suisse (lien)

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

UPC

Media Relations

Suisse

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland