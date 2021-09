Prism'emploi s'engage pour la sécurité routière des salariés intérimaires et permanents du travail temporaire

En 2020, 356 personnes ont été tuées lors d'un déplacement lié au travail et près de 17 000 accidents ont impliqué un usager en trajet domicile - travail ou en trajet professionnel. Cela représente 14 % de la mortalité routière dans son ensemble. Aux souffrances physiques et morales, souvent irréparables, viennent s'ajouter un coût pour les entreprises et la société avec 4,1 millions de journées de travail perdues tous les ans. En moyenne, ce sont 77 jours d'arrêt pour une victime d'un accident de la route en lien avec le travail.

« Dans le quotidien des salariés intérimaires, le risque routier est un enjeu important. La branche s'engage aujourd'hui à informer et sensibiliser chacun aux actes simples qui permettent d'améliorer les pratiques et de garantir la sécurité de chacun. J'encourage les entreprises à se saisir de ces engagements, et se mobiliser en faveur de la protection des salariés », affirme Gilles Lafon, Président de Prism'emploi.

Selon Marie Gautier-Melleray, Déléguée interministérielle à la sécurité routière, « La Sécurité routière juge essentiel l'engagement des entreprises et des institutions pour éviter les accidents de leurs collaborateurs sur la route. L'insécurité routière est, encore aujourd'hui, la première cause d'accidents mortels au travail. La concrétisation de conventions telles que celle signée ce jour avec Prism'emploi illustre un engagement fort et réciproque pour poursuivre la prévention en terme de sécurité de tous sur la route, quel que soit son mode de déplacement ».

Les salariés intérimaires sont particulièrement touchés par le danger routier : en 2019, on dénombre 1 646 accidents routiers avec arrêts et 37 accidents routiers mortels parmi les salariés intérimaires, faisant du risque routier la première cause de mortalité au travail pour ces salariés.

Par ailleurs, le profil du salarié intérimaire rejoint celui du conducteur automobile le plus exposé au risque routier : un conducteur jeune adulte masculin. Les salariés intérimaires utilisent leur véhicule dans le cadre de leur trajet domicile-travail, et dans le cadre de déplacements professionnels, particulièrement pour ceux qui exercent des fonctions commerciales ou des interventions techniques en clientèle.

Au-delà de la conduite automobile, le risque routier se manifeste également, pour les salariés intérimaires qui travaillent dans les hyper-centres urbains, avec l'utilisation de solutions de mobilités douces, vélo, trottinettes, marche à pied.

Dans le cadre de ce partenariat, Prism'emploi s'engage à rappeler la nécessité de respecter les règles du code de la route en toute circonstance et s'engage également à décliner les 7 engagements de la Charte auprès de ses entreprises adhérentes. Afin de favoriser la sécurité sur la route des salariés intérimaires et des salariés permanents, les entreprises adhérentes sont invitées à décliner ces engagements dans chacune de leur entité :

Limiter aux cas d'urgence les conversations téléphoniques au volant

Prescrire la sobriété sur la route

Exiger le port de la ceinture de sécurité

Ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées

Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet

Favoriser la formation à la sécurité routière de nos salariés

Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s'équiper.



Prism'emploi est signataire la Charte d'engagement pour la protection de ses 28 salariés.

