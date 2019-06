Privé d'avantages douaniers par les USA, l'Inde répond avec des taxes

NEW DELHI, 16 juin (Reuters) - New Delhi a indiqué dans une note gouvernementale qu'il relèverait à partir de ce dimanche les droits de douane prélevés sur près d'une trentaine de produits américains, parmi lesquels les noix, les amandes et les pommes, en réponse à la décision de Washington de mettre fin aux avantages douaniers de l'Inde.

Le président américain Donald Trump, disant vouloir rééquilibrer les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Inde, a annoncé fin mai que son administration suspendait le traitement commercial préférentiel dont bénéficiait l'Inde dans le cadre du programme Generealized System of Preference (GSP).

New Delhi avait annoncé l'an dernier, après le refus de Washington d'exempter l'Inde des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, qu'il prévoyait de relever jusqu'à 120% les droits de douane imposés sur certains produits américains, mais avait repoussé à plusieurs reprises leur mise en oeuvre.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui doit ce rendre ce mois-ci en Inde, a déclaré la semaine dernière que les Etats-Unis étaient disposés à ouvrir des discussions avec l'Inde pour résoudre les différends commerciaux entre les deux pays.

Le programme GSP, mis en place dans les années 1970 et qui concerne plus d'une centaine de pays, vise à promouvoir le développement économique des bénéficiaires en éliminant les barrières commerciales sur des milliers de produits. L'Inde en était le plus important bénéficiaire.

L'Inde est le principal importateur d'amandes américaines. (Nidhi Verma et Neha Dasgupta; Jean Terzian pour le service français)