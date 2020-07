Privés de vacances, une centaine de salariés tessinois de Walo ont débrayé

Zurich (awp) - Une centaine d'employés de l'entreprise de construction Walo Bertschinger ont fait grève au Tessin, en raison de la gestion de leurs jours de vacances dans le cadre de la crise de coronavirus, pouvait-on lire vendredi sur le site de la TV Teleticino.

Le groupe zurichois a décidé de soustraire des jours de récupération - dans certains cas jusqu'à 27 jours, selon le média régional - et les périodes de vacances en retard pour compenser les jours perdus pendant la période de confinement au Tessin, qui a été le seul canton à décréter l'état d'urgence, avant les mesures imposées mi-mars par le Conseil fédéral.

La direction aurait par ailleurs demandé à ses salariés de ne pas prendre de vacances en août - mois "sacré" dans le secteur de la construction - afin de pouvoir honorer les engagements qui se sont accumulés durant la période de verrouillage, notamment dans le canton italophone, où tous les chantiers avaient été mis à l'arrêt fin mars.

Après "d'intenses négociations" deux accords ont pu être conclus entre les parties. Le premier porte sur l'octroi des vacances en août et le second sur l'absence de répercussion pour les salariés ayant débrayé jeudi, principalement sur les sites de Taverne et d'Iragna.

La question des jours fériés utilisés pour combler la période verrouillage en revanche reste en suspens. Selon Teleticino, la décision devrait être prise par la direction de Walo pour les quelque 2500 employés du groupe à l'échelle nationale.

"Les syndicats vont poursuivre les négociations dans les prochaines semaines et il n'est pas exclu que les salariés engagent des poursuites judiciaires si aucune solution n'est trouvée", assure le média tessinois.

Sur son site, l'entreprise familiale basée à Zurich se targue de figurer parmi les "meilleurs employeurs 2020" décerné par la Handelszeitung et Le Temps en février dernier. Selon un classement établi par la Handelszeitung et le cabinet Bisnode, le chiffre d'affaires annuel du groupe basé à Dietikon se monte à 614,5 millions de francs suisses.

