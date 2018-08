Prix CESE 2018 de la société civile: candidatures seront bientôt clôturées

Dernier délai pour participer au prix CESE 2018 de la société civile sur les identités, les valeurs européennes et le patrimoine culturel en Europe! Les candidatures seront bientôt clôturées

Le Comité économique et social européen (CESE) invite les organisations et les personnes qui œuvrent en faveur d'une meilleure Europe à présenter leur candidature pour le prix de la société civile, qui met à l'honneur cette année les initiatives qui portent sur les valeurs européennes, les identités et le patrimoine culturel. La date limite d'inscription est fixée au 7 septembre 2018.

Le CESE, qui représente la société civile organisée au niveau de l'UE, a lancé en juin dernier ce prix d'un montant total de 50 000 EUR. Il sera décerné à cinq lauréats au maximum et récompensera des initiatives innovantes qui ont aidé de manière significative à relever les défis consistant à:

sensibiliser l'opinion publique aux multiples strates des identités européennes et à leur richesse;

exploiter pleinement le potentiel de la richesse culturelle de l'Europe;

faciliter l'accès au patrimoine culturel européen; et

promouvoir les valeurs européennes que sont le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit.

La liste complète des conditions de participation et le formulaire de candidature en ligne sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante: Prix 2018 de la société civile du CESE.

Le prix de la société civile du CESE est ouvert à toutes les organisations de la société civile enregistrées officiellement dans l'Union européenne et qui exercent leur action au niveau local, national, régional ou européen. Il peut également récompenser des personnes à titre individuel.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 13 décembre 2018 à Bruxelles.

Le prix de la société civile, qui en est à sa dixième édition, a été créé par le CESE pour récompenser et encourager des initiatives et des réalisations concrètes, émanant de personnes ou d'organisations de la société civile et qui ont contribué de manière significative à la promotion des valeurs communes sur lesquelles reposent la cohésion et l'intégration européennes.

Nous vous invitons à encourager les organisations de la société civile de votre pays à se porter candidates à l'édition 2018 du prix, et à contribuer ainsi à la reconnaissance de projets utiles.