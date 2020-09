Prix Marcel Benoist et Latsis 2020 remis simultanément

Berne (awp/ats) - Le Prix Marcel Benoist a été décerné à Rudolf Aebersold, spécialiste en biologie des systèmes (EPFZ). Remis simultanément pour la première fois, le Prix Latsis revient à Maryna Viazovska (EPFL) pour ses percées majeures dans la résolution de problèmes mathématiques.

À l'occasion de son centenaire, la Fondation Marcel Benoist, dont le prix est également désigné comme le "Nobel suisse", remet sa distinction, doté de 250'000 francs suisses, à Rudolf Aebersold, professeur en biologie des systèmes à l'EPFZ et à l'Université de Zurich. Depuis 1920, la Fondation honore des chercheurs méritants dont les travaux revêtent une importance significative pour la vie humaine.

Rudolf Aebersold compte parmi les pères fondateurs de la protéomique, rappelle la fondation dans un communiqué. Cette discipline née au milieu des années 1990 s'attache à l'étude de l'ensemble des protéines présentes dans une cellule.

Elle examine leurs propriétés et leur rôle dans le métabolisme cellulaire ainsi que dans la manière dont les cellules réagissent à des variations de leur environnement. Cela peut s'appliquer par exemple au diagnostic précoce des cancers grâce à des biomarqueurs sur les protéines.

Spectrométrie de masse

Des centaines de processus biochimiques se produisent simultanément dans une cellule humaine. Ils sont déclenchés et entretenus par environ 10'000 types de protéines. Rudolf Aebersold a révolutionné la manière de les caractériser au moyen de la spectrométrie de masse, technique qui permet de mesurer la masse des molécules.

Ce changement de paradigme vers les mesures quantitatives et la caractérisation systémique n'a pas seulement fait évoluer la compréhension des organismes et de la biologie. Il a aussi influencé la médecine translationnelle et posé un jalon important dans la médecine d'avenir, qui sera davantage personnalisée.

"Recevoir le Prix scientifique suisse Marcel Benoist est un grand honneur pour moi et ma formidable équipe. Cette récompense souligne également l'importance de la coopération internationale dans le domaine de la recherche", a réagi le professeur Aebersold.

Encouragement pour les filles

Maryna Viazovska reçoit le Prix Latsis national, doté de 100'000 francs suisses. La jeune mathématicienne d'origine ukrainienne, professeure à l'EPFL, a réalisé en 2016 une percée dans la résolution de problèmes d'empilement compact de sphères.

"Je suis heureuse de contribuer grâce au Prix Latsis à l'excellente renommée de mon institut (...), et j'espère bien sûr que cette récompense incitera des filles à se passionner pour les mathématiques", se réjouit Maryna Viazovska.

La formule mathématique de l'empilement le plus compact possible de sphères dans un espace remonte au 16e siècle: le problème a été posé à l'origine par Sir Walter Raleigh, qui se demandait comment empiler des boulets de canon sur un navire de manière à éviter les vides autant que possible.

Au fil des siècles, plusieurs mathématiciens de génie ont formulé des hypothèses sur l'empilement compact dans un espace multidimensionnel. Mais ces hypothèses n'ont pu être prouvées dans un espace tridimensionnel qu'en 1998, au prix de calculs informatiques extrêmement complexes.

Calcul original

Maryna Viazovska fait sensation dans le monde de la mathématique moderne avec un calcul original et d'une simplicité éblouissante sur l'empilement de sphères en dimensions 8 et 24, particulièrement complexes - les travaux sur la dimension 24 ayant été réalisés en collaboration avec un groupe de recherche.

Les résultats de ces recherches ont des applications pratiques dans des techniques courantes et ouvrent de nouvelles portes pour la résolution de problèmes fondamentaux en mathématiques appliquées. Ils servent par exemple à analyser les structures cristallines ou à corriger les erreurs dans la transmission de signaux mobiles, de sondes spatiales ou de connexions internet.

Remise le 4 novembre

Les prix seront remis le 4 novembre 2020 à Berne par le conseiller fédéral Guy Parmelin, président de la Fondation Marcel Benoist.

