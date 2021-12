Dispatcher Phoenix reçoit un prix d’excellence pour l’automatisation des processus documentaires

MISSISSAUGA, Ontario, 23 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est fière d’annoncer qu’elle a reçu un prix ] 2022 de Buyers Laboratory (BLI) dans la catégorie des logiciels d’imagerie documentaire. Ce prix remis par Keypoint Intelligence récompense les solutions aux performances les plus impressionnantes parmi celles évaluées au cours du dernier cycle de 12 mois. La solution Dispatcher Phoenix a remporté le prix d’excellence pour l’automatisation des processus documentaires.



"Notre technologie évolue constamment pour répondre aux besoins du milieu de travail en transformation de demain", a déclaré Mario Mottillo, président de Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. "Nous sommes honorés d'être reconnus par Keypoint Intelligence pour les efforts que nous avons déployés afin d'équiper nos clients de l'outil ultime pour la gestion des documents. Dispatcher Phoenix travaille dans l'ombre pour aider les entreprises à mieux contrôler leur flux de documents, ce qui les aide en fin de compte à offrir un meilleur service à leurs clients."

Keypoint Intelligence fait valoir que Dispatcher Phoenix de Konica Minolta est idéal pour les entreprises qui cherchent à automatiser des processus documentaires répétitifs. Non seulement la solution libère les employés de tâches chronophages comportant des risques d’erreurs afin qu’ils puissent se consacrer à des activités plus importantes, mais elle évite aussi les distractions, les doublons et les déplacements inutiles qui grugent le profit.

"Les entreprises sont constamment à la recherche de moyens de faire mieux, plus vite et à moindre coût. Ce sont des questions récurrentes : “Comment faire plus avec moins? Comment surpasser nos concurrents?” Pour nombre d’entre elles, la réponse à ces deux questions – et à d’autres – passe par le virage numérique," affirme Lee Davis, directeur associé des logiciels et des numériseurs à Keypoint Intelligence. "Au cours de la dernière année, nous avons testé toutes sortes de solutions d’imagerie documentaire permettant aux entreprises d’opérer un tel virage, autant des applications d’impression intégrées que des solutions de gestion de l’impression et du parc d’appareils, et même de véritables logiciels de gestion du contenu et d’automatisation des processus documentaires. Cette année, les solutions gagnantes se démarquent pour diverses raisons : gains de productivité, convivialité, valeur exceptionnelle et autres atouts majeurs."

Dispatcher Phoenix de Konica Minolta permet aux organisations de toutes tailles, des PME aux grandes entreprises, de gagner en efficacité, de protéger leurs données importantes, de favoriser les collaborations fructueuses et de distribuer directement des documents aux systèmes de gestion du contenu grâce à ses puissantes fonctions de traitement automatisé, à ses outils de numérisation et d’indexation par lots et à ses connecteurs directs aux systèmes d’autres fournisseurs.

Pour en savoir plus sur la solution primée d’automatisation des processus documentaires Dispatcher Phoenix et l’ensemble de la suite Dispatcher, rendez-vous sur notre site Web.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients de l’industrie de l’imagerie numérique se tournent vers Keypoint Intelligence et ses essais pratiques indépendants, ses données de laboratoire et ses études de marché approfondies pour assurer le succès de leurs produits et stimuler leurs ventes. Cumulant des décennies d’expérience en analyse, Keypoint Intelligence est reconnue comme la source la plus fiable d’analyses, de récompenses et de renseignements objectifs. Les clients ont tiré parti de ce savoir essentiel pour favoriser la prise de décisions stratégiques, les ventes quotidiennes et l’excellence opérationnelle, rehaussant du même coup leurs objectifs et leurs résultats financiers. Se préoccupant avant tout de ses clients, Keypoint Intelligence évolue au rythme de l’industrie en diversifiant son offre et en renouvelant ses méthodes. Forte d’une intime compréhension des secteurs de l’impression et de l’imagerie numériques, elle soutient les fabricants, les canaux et les clients dans leur transformation.

Prix « Pick » pour logiciels d’imagerie documentaire de BLI

Les prix « Pick » de Buyers Laboratory pour logiciels d’imagerie documentaire sont uniques dans l’industrie. Difficiles à gagner, ils sont basés sur des essais rigoureux, dont une évaluation des principaux attributs, comme les fonctions, la convivialité et la valeur. Chaque produit qui passe le test de son laboratoire de Keypoint Intelligence se voit attribuer une cote – Platine, Or, Argent ou Bronze – par Buyers Laboratory, et les meilleurs deviennent finalistes pour un prix « Pick ».

