Prix Services Canadiens de l'Ouïe, nombre record de bourses nationales aux étudiants Sourds et malentendants

Au nom des Services Canadiens de l'Ouïe (SCO), nous sommes heureux d'annoncer que les SCO ont décernés un nombre record de 23 bourses d'études à des étudiants Sourds et malentendants de niveau postsecondaire pour l'année universitaire commençant en septembre 2021. Le programme national de bourses d'études des SCO permet aux étudiants Sourds et malentendants de poursuivre leurs objectifs universitaires et/ou collégiaux en éliminant les obstacles financiers à la participation et les coûts supplémentaires associés aux adaptations auditives et aux études supérieures.



« Cette année marque la 5e année de notre programme national de bourses d'études, et nous sommes extrêmement fiers d'avoir pu attribuer ce nombre record de bourses, offrant ainsi à davantage d'étudiants la possibilité de poursuivre leurs rêves académiques. Chaque boursier a fait preuve d'une résilience et d'une volonté incroyables d'atteindre ses objectifs académiques afin de bâtir une carrière réussie », a déclaré Julia N. Dumanian, présidente et PDG des SCO. « Comme toujours, nous sommes vraiment reconnaissants envers nos généreux donateurs, partenaires et donateurs d'avoir contribué à bâtir un avenir meilleur pour les étudiants Sourds et malentendants à travers le Canada.»

Les lauréats sont choisis par un comité indépendant composé de chefs d'entreprise et d'universitaires Sourds, malentendants et entendants. Pour être retenu, les candidats doivent répondre à divers critères tels que les heures de service communautaire effectuées, des lettres de référence et un essai détaillant comment la bourse contribuera à transformer leur avenir. Les étudiants admissibles se verront garantir des bourses d'études à temps plein de 3 000 $ par an pendant une période maximale de quatre ans.

« Le dévouement et le talent dont font preuve chacun de nos 23 boursiers sont vraiment inspirants », a déclaré la présidente du comité, Diane Gregoris. « Nous sommes fiers de chacun d'entre eux et nous sommes ravis de les encourager tout au long de leur parcours universitaire et au-delà. »

Les SCO aimeraient remercier le Comité national des bourses d'études pour sa participation au processus d'évaluation des demandes. Mention spéciale et remerciements à Diane Gregoris, Brahm Spilfogel, Jim Kyte, Lynn Lockhart-Menzies, Nigel Howard et Rex Banks.

Supporteurs du Programme national de bourses d'études et partenaires corporatifs et participants aux tournois de golf

Les SCO remercient chaleureusement le soutien de nos boursiers : la Dr. Wolf Lebovic Charitable Foundation, la Fondation canadienne pour les personnes ayant une déficience physique, la Longo's Family Charitable Foundation, la John C. and Sally Horsfall Eaton Foundation, la Walker Wood Foundation et tous les nos donateurs individuels, nos partenaires corporatifs des tournois de golf et nos participants.

Rencontrez les lauréats

Addison Ali est originaire d'Aurora, en Ontario, et entame la deuxième année du programme de baccalauréat en arts et sciences de l'Université de Guelph. La bourse des SCO lui permettra de poursuivre son cheminement scolaire et de poursuivre des études postsecondaires en sciences. Elle souhaite poursuivre une carrière dans le domaine de la génétique de la perte auditive et aider les enfants et les familles à faire des choix percutants et autonomes.

Alexander Loo est originaire de Pickering, en Ontario, et s'inscrit au programme de génie mécanique de l'Université de Waterloo. La bourse l'aidera à financer ses études postsecondaires et lui permettra d'être un ambassadeur pour les futurs étudiants.

Calvin Herr est originaire d'Okotoks, en Alberta, et commence le programme d'ingénierie à l'Université de Calgary. Le rêve de Calvin est de travailler dans le secteur de l'énergie verte et d'aider à créer une planète plus propre pour ses enfants et ses petits-enfants.

Claire Vandesande est originaire d'Ottawa, en Ontario, et en est à sa troisième année du programme de baccalauréat en sciences à l'Université Queen's. Après avoir développé une perte auditive, elle s'est mise au défi d'apprendre de nouvelles façons de communiquer et de naviguer dans un monde qui était devenu un casse-tête constant. La bourse nationale des SCO l'aidera à payer ses études et de poursuivre une carrière en oto-rhino-laryngologie (ORL) avec Médecins sans frontières et World Wide Hearing. Elle espère défendre les communautés Sourdes et malentendantes du monde entier.

Drew Evans est originaire de Mount Albert, en Ontario, et entame la deuxième année du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'Université Trent. La bourse des SCO l'aidera à surmonter les obstacles financiers aux études postsecondaires. Drew aime le sport et espère être un jour le manager d'une équipe sportive.

Emily Savoie est originaire d'Ingersoll, en Ontario, et commence sa formation d'enseignante à l'Université Western. Elle veut aider à créer des salles de classe plus inclusives et devenir enseignante travaillant avec des élèves Sourds et malentendants.

Emma Kyte est originaire de Carp, en Ontario, est diplômée de l'Université St. Francis Xavier avec un baccalauréat en cinétique humaine et une majeure en prééducation. Emma est maintenant dans sa deuxième année à l'Université Acadia pour poursuivre son baccalauréat en éducation au secondaire. L'une des cinq membres d'une famille Sourde, elle a trois frères et sœurs à l'université. La bourse nationale des SCO offre un soutien financier à toute la famille. Elle est fière de faire partie de la communauté Sourde et espère devenir professeur d'éducation physique au primaire ou au secondaire.

Erick Sturm est originaire de Mississauga, en Ontario, et entame la troisième année du programme d'architecture à l'Université Laurentienne. Erick a persévéré dans les classes ordinaires avec le soutien d'un enseignant spécial et compréhensif qui a appris à Erick à devenir un ardent défenseur de lui-même. La détermination d'Erick l'a placé sur le tableau d'honneur tout au long du lycée. Son objectif est de concevoir des maisons et des bâtiments accessibles aux personnes Sourdes et malentendantes.

Esme Newling est originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et entame la quatrième année de sa majeure en anthropologie et de sa mineure en sciences judiciaires à l'Université de Toronto. Pour Esme, la bourse nationale SCO sera investie dans de nouveaux supports de communication, notamment des cours d'ASL et d'un interprète pour les cours. Cela contribuera également à alléger le fardeau financier global des études postsecondaires. Esme est ravie d'être une pionnière dans un domaine qui, selon elle, a une représentation limitée des Sourds.

Giacomo Volpe est de Montréal, QC et étudie la petite enfance et l'éducation primaire à l'Université Concordia. La bourse des SCO l'aidera à payer ses frais de scolarité, ses livres, ses cours particuliers et son loyer et l'aidera à atteindre son objectif de devenir enseignant pour enfants Sourds. Sa devise est "là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin!". Cette attitude positive l'a aidé à surmonter les obstacles au travail et à l'école.

Gregory Carrier est originaire d'Edmonton, AB et entame la deuxième année du programme de doctorat en études médiévales à l'Université de Toronto. Greg envisage d'obtenir un doctorat et de devenir historien public. Il veut rendre l'histoire des Sourds plus accessible aux personnes Sourdes et entendantes en expliquant ce que les personnes Sourdes et aveugles ont vécu au Moyen Âge, et comment les entendantes médiévales avaient des opinions étonnamment positives sur les personnes Sourdes et la surdité elle-même.

Jenna Lee Irwin est originaire de Winnipeg, au Manitoba, et entame la deuxième année du programme de baccalauréat en travail social du Booth University College. Sa carrière de rêve est de devenir travailleuse sociale et de défendre des services de santé mentale plus accessibles pour la communauté Sourde et malentendante.

Jooah Bae est originaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique, et étudie l'informatique et les sciences de l'information sur la santé à l'Université de Victoria. Quand Jooah avait 12 ans, sa famille a immigré au Canada afin qu'elle ait plus d'opportunités en tant que personne Sourde. La bourse nationale des SCO réduira le fardeau financier global des études postsecondaires pour elle et sa famille alors qu'elle entame sa première année d'études postsecondaires.

Jordan Lau est originaire d'East York, en Ontario, et poursuit un double diplôme en sciences et en mathématiques à l'Université d'Ottawa. Il prévoit de travailler à la conception d'appareils auditifs et de créer un impact positif dans les communautés Sourdes et malentendantes du monde entier.

Keeford Cross est originaire de Toronto, ON et commence à l'Université de Toronto et prévoit éventuellement poursuivre un doctorat en biologie végétale. Il espère avoir une carrière en travaillant pour résoudre les problèmes mondiaux liés au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et au changement climatique.

Marco Chiaramonte est originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, et est un étudiant diplômé du programme de développement communautaire de l'Université de Victoria. Marco a travaillé comme chef d'équipe de conseillers en emploi pour le Western Institute pour les Sourds et malentendants. La bourse nationale de des SCO lui permettra de poursuivre ses études et de poursuivre son objectif de travailler à l'élaboration de politiques pour améliorer la vie des personnes handicapées au travail, à la maison et dans leur communauté.

Marie-Claire Gagnon est originaire de Chicoutimi, QC et étudie la psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. La bourse nationale des SCO l'aidera à réduire la pression d'avoir à travailler pendant ses études, lui permettant de mettre toute son énergie dans ses études. Pour Marie-Claire, la bourse renforce le fait qu'il y a des gens qui croient aux étudiants Sourds et malentendants et à leur capacité de réaliser leurs rêves.

Mikayla Morris est originaire de Milton, ON et commence ses études en anglais et en sociologie à l'Université de Toronto. Mikayla aime enseigner l'ASL aux élèves entendants et aider à éliminer les barrières de communication entre les élèves Sourds et entendants. Elle prévoit soutenir la communauté Sourde en travaillant avec les jeunes pour atteindre leurs objectifs.

Naomi Robinson est originaire de Sudbury, en Ontario, et entame la deuxième année du programme de baccalauréat en sciences à l'Université St. Francis Xavier. La bourse des SCO lui permettra de terminer ses études postsecondaires afin de devenir journaliste environnementaliste. En tant que journaliste, elle espère plaider pour que les personnes Sourdes ou malentendantes ne soient pas exclues des développements qui se produisent dans notre monde.

Rosina Mastrangelo-Keigher est originaire d'Oshawa, en Ontario, et commence le programme de baccalauréat en sciences de la santé à l'Université technique de l'Ontario. Après son diplôme de premier cycle, elle envisage de fréquenter une faculté de médecine et de poursuivre son rêve de devenir oto-rhino-laryngologiste.

Via Jade Merasty est originaire de Winnipeg, MB et entame sa première année au Red River College. Son objectif est de devenir enseignante pour les Sourds et d'aider les jeunes à explorer des environnements normaux et heureux. Sa devise est : "N'abandonnez pas !"

Zachary Sturm est originaire de Mississauga, en Ontario, et est inscrit au programme de technicien en travail social du Fleming College. Zachary est très actif dans la communauté Sourde avec VOICE, une organisation qui défend et soutient les familles avec des enfants malentendants. La bourse nationale des SCO l'aidera à payer une partie de ses études et un interprète. Son objectif est de devenir travailleur social auprès des enfants Sourds et malentendants.

À propos du Fonds du programme national de bourses d'études des Services Canadiens de l'Ouïe.

Le programme national de bourses d'études des SCO incluent uniquement les étudiants Sourds et malentendants de toutes capacités. Les gagnants sont choisis en fonction de critères clés, notamment leur implication communautaire, des lettres de référence et des essais détaillant comment la bourse transformera leur avenir. Des bourses sont disponibles pour les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, y compris les étudiants adultes qui fréquentent des établissements postsecondaires agréés au Canada ou à l'étranger. Les étudiants qui reçoivent un financement restent admissibles au même niveau de financement jusqu'à quatre ans. Pour plus d'informations, visitez www.chs.ca/fr/scholarship-program

À propos des Services Canadiens de l'Ouïe.

Depuis 1940, Services Canadiens de l'Ouïe est l'un des principaux fournisseurs de services professionnels, de produits et d'éducation qui permettent aux personnes Sourdes et malentendantes de surmonter les obstacles à la participation. Services Canadiens de l'Ouïe est le plus grand et le seul organisme accrédité de son genre en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur les Services Canadiens de l'Ouïe, visitez le SCO.ca ou composez le 1-866-518-0000.

