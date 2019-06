Prix à la production et l'importation inchangés en mai

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation est resté inchangé en mai par rapport au mois précédent. Le renchérissement des tarifs des produits pétroliers a compensé le recul de ceux des produits pharmaceutiques ainsi que pour la collecte de déchets et le recyclage. Sur un an, les prix se sont cependant tassés.

L'indice des prix est ainsi resté inchangé à 102,2 points en mai. En comparaison annuelle, les prix à la production ont régressé de 0,3% et ceux à l'importation de 1,6%, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La variation la plus significative des prix à la production a concerné les produits pétroliers qui ont affiché une hausse à la fois par rapport au mois d'avril (+7,6%) tout comme sur une base annuelle (+6,7%). A l'inverse, les prix pour les produits pharmaceutiques ainsi que pour la collecte de déchets et le recyclage ont reculé sur une base mensuelle comme annuelle.

Côté importation, les prix des produits pétroliers ont enregistré la plus forte hausse de 7,7% par rapport au mois d'avril et de 5,3% sur une base annuelle. Viennent ensuite les produits agricoles qui ont gonflé de 2,1% par rapport au mois précédent. Les hydrocarbures, les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que les ordinateurs sont en revanche devenus meilleur marché en mai par rapport au mois d'avril.

