Pro-life n'est pas seulement une opposition à l'avortement, dit le Vatican après une décision américaine.

Dans un éditorial sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin au droit constitutionnel à l'avortement, Andrea Tornielli a déclaré que ceux qui s'opposent à l'avortement ne pouvaient pas choisir les questions pro-vie.

"Être toujours pour la vie, par exemple, signifie être préoccupé si le taux de mortalité des femmes dû à la maternité augmente", a-t-il écrit.

Il a cité des statistiques des Centres de contrôle et de prévention des maladies montrant une augmentation des taux de mortalité liés à la maternité en général et que ce taux était presque trois fois plus élevé pour les femmes noires.

"Être pour la vie, toujours, signifie se demander comment aider les femmes à accueillir une nouvelle vie", a-t-il écrit, citant une statistique non sourcée selon laquelle 75 % des femmes qui avortent vivent dans la pauvreté ou ont un faible salaire.

Il a également cité des statistiques de la Harvard Review of Psychiatry montrant que les États-Unis ont des taux de congés parentaux payés beaucoup plus faibles que les autres nations riches.

"Être pour la vie, toujours, signifie aussi la défendre contre la menace des armes à feu, qui sont malheureusement devenues une des principales causes de décès des enfants et des adolescents aux États-Unis", a-t-il écrit.

L'église catholique romaine enseigne que l'avortement est un meurtre car la vie commence au moment de la conception et se termine par la mort naturelle.

Le pape François a comparé le fait de se faire avorter à "engager un tueur à gages" pour éliminer une personne problématique.

Mais il a essayé de détourner l'Église catholique américaine de l'idée que l'avortement est la seule et unique question de vie dans les soi-disant guerres culturelles du pays.

La peine de mort, le contrôle des armes à feu, le soutien aux familles et l'immigration sont également des questions de vie, a-t-il déclaré.

L'Académie pour la vie du Vatican a fait l'éloge de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis de vendredi, déclarant qu'il mettait le monde au défi de réfléchir aux questions de vie, mais appelait également à des changements sociaux pour aider les femmes à garder leurs enfants.

Le président américain Joe Biden, un catholique de longue date, a condamné l'arrêt, le qualifiant de "triste jour" pour l'Amérique et qualifiant les conservateurs de la Cour d'"extrêmes".