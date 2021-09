ProAmpac : présentera son emballage pour sandwich au pavillon Food-to-Go du salon LUNCH! 2021

L'équipe de ProAmpac, anciennement RAP, invite les visiteurs de LUNCH! 2021 au stand D 50 pour assister au lancement industriel de son emballage RecycAll Freshpack. Grande nouveauté sur le marché, le triangle à sandwich RecycAll Freshpack est entièrement en fibre, doté d'une fenêtre, et est considéré comme sans plastique au Royaume-Uni et en Europe.

A Market First: The ProAmpac RecycAll Freshpack sandwich skillet is an all-fiber sandwich skillet with a window, considered plastic-free in the United Kingdom and Europe. It provides much easier recycling for consumers. (Photo: Business Wire)

Du 21 au 23 septembre, le salon LUNCH! 2021 sera l'occasion pour ProAmpac de mettre à l'épreuve son emballage RecycAll Freshpack. Les professionnels de l'alimentation à emporter auront ainsi l'occasion de découvrir et d'examiner ce contenant pour sandwich à fenêtre en cellulose qui simplifiera énormément le recyclage par les consommateurs. Les acteurs de l'industrie pourront également soutenir cette pochette innovante en lui accordant un vote positif dans le cadre de l’Innovation Challenge du salon.

ProAmpac a mis au point la pochette à sandwich recyclable composée exclusivement de fibres en partenariat avec Greencore Group plc. sur une période de 18 mois. Chef de file dans le domaine des emballages souples et de la science des matériaux, installée à Cincinnati (Ohio), ProAmpac est bien connu pour son approche d'innovation collaborative dans la conception d'emballages. Au début de l'année, ProAmpac a étendu ses activités aux emballages souples pour aliments prêts à consommer et les aliments préparés frais vendus au détail avec le rachat de Rapid Action Packaging (RAP).

Greencore a annoncé la pochette recyclable le 27 juillet dernier, affirmant que les produits auront exactement la même durée de conservation que s'ils étaient emballés dans une pochette traditionnelle, "en raison du niveau précis de protection contre l'humidité de l'emballage". Les emballages seront testés sur le terrain auprès des détaillants tout au long de l'automne au Royaume-Uni. Sous réserve du succès des essais auprès des consommateurs, "le déploiement sera lancé plus tard dans l'année", a déclaré Greencore.

"Collaborer avec un chef de file de l'industrie comme Greencore est primordial pour introduire sur le marché les toutes dernières innovations en matière d'emballage alimentaire durable", a déclaré Graham Williams, directeur général mondial de l'emballage des produits frais chez ProAmpac.

"Nous sommes ravis d'inviter les professionnels des services alimentaires à nous rendre visite au salon LUNCH! Ils y découvriront nos dernières innovations ainsi que l'étendue des capacités de ProAmpac", a ajouté M. Williams.

Lunch! a annoncé le retour de son populaire Innovation Challenge cette année. Les visiteurs pourront voter pour leur produit préféré dans la galerie du concours avant 16 heures le premier jour du salon. Les produits ayant reçu le plus de votes seront soumis à la sélection du jury le deuxième jour.

Pour organiser une réunion pendant le salon ou découvrir comment l'équipe produits frais à emporter de ProAmpac peut vous aider, veuillez contacter Benn Ely à l'adresse Benn.Ely@ProAmpac.com ou consultez notre site Web.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de l'emballage souple, qui propose une gamme complète de produits. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service client de première qualité et des innovations primées sur un marché mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de développement durable - ProActive Sustainability® - fournit des produits d'emballage souples, durables et innovants afin de permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Nous sommes régis dans notre travail par quatre valeurs fondamentales qui font le succès de notre entreprise : intégrité, intensité, innovation et engagement. ProAmpac, entreprise basée à Cincinnati, est détenue par Pritzker Private Capital, ainsi que par la direction et des co-investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site ProAmpac.com ou contactez Media@ProAmpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital conclut des partenariats avec des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et leaders dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. Le capital de base différencié de l'entreprise dans une perspective de longue durée permet une prise de décision efficace, une grande souplesse dans le cadre des transactions et de l'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement de toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital implante des entreprises sur le long terme et constitue un partenaire idéal pour les entreprises entrepreneuriales et familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site PPCPartners.com.

