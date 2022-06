Procès FIFA: l'avocat de Sepp Blatter demande l'acquittement

Bellinzone (awp/ats) - Seul un acquittement entre en ligne de compte, a déclaré l'avocat de l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter dans son plaidoyer devant le Tribunal pénal fédéral. Le paiement de deux millions de francs suisses était basé sur un accord.

Il n'existe aucun motif pour lequel la FIFA aurait versé sans raison ces deux millions de francs suisses au coaccusé Michel Platini, a expliqué vendredi l'avocat Lorenz Erni. L'activité de conseiller de M. Platini valait un million de francs suisses par an au vu de sa carrière.

En raison de la situation financière de la FIFA, un contrat écrit a d'abord été conclu, prévoyant une indemnité annuelle de 300'000 francs suisses. Sepp Blatter aurait toutefois passé un accord oral avec Michel Platini, selon lequel le montant restant serait réglé ultérieurement.

L'ancien directeur financier de la FIFA, Markus Kattner, a également témoigné que pour lui, il n'y a pas de raisons ou d'indices de douter de la légalité du paiement de deux millions.

Accusations de fraude

Le Ministère public de la Confédération accuse le Valaisan de 86 ans et le Français de 20 ans son cadet de fraude. Sepp Blatter a approuvé un paiement de deux millions de francs suisses pour de prétendus services de conseils de Michel Platini au bénéfice de la FIFA entre juillet 1998 et juin 2002. Or le MPC ne voit aucune base légale à ce paiement.

Les deux accusés rejettent en bloc les accusations. L'ex-président de l'UEFA voit dans cette accusation un complot qui aurait servi à l'empêcher de devenir président de la FIFA, ouvrant la voie à Gianni Infantino, son bras droit d'alors à l'UEFA.

Le procès durera jusqu'au 22 juin. La FIFA s'est portée partie civile dans la procédure. Elle réclame un remboursement de quelque 2,2 millions de francs suisses. L'ouverture du jugement est fixée au 8 juillet.

ats/vj