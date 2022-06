Procès FIFA: l'avocat de Sepp Blatter demande l'acquittement de son client

Bellinzone (awp/ats) - L'avocat de l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter demande l'acquittement de son client. "C'est la seule issue envisageable", a plaidé vendredi devant le Tribunal pénal fédéral l'homme de loi, pour qui le paiement de 2 millions de francs suisses était basé sur un accord oral.

"Il n'y a aucun motif pour lequel la FIFA aurait versé sans raison 2 millions de francs suisses au coaccusé Michel Platini", a expliqué à Bellinzone l'avocat de Sepp Blatter, Lorenz Erni. A ses yeux, l'activité de conseiller de l'ex-président de l'UEFA et capitaine de l'équipe de France de football valait un million par an du fait de sa carrière.

En raison de la situation financière de la FIFA, le contrat écrit prévoyait une indemnité annuelle de 300'000 francs suisses, a détaillé Lorenz Erni. Sepp Blatter, âgé aujourd'hui de 86 ans, aurait toutefois conclu un accord oral avec Michel Platini, accord selon lequel le montant restant serait réglé ultérieurement.

Il s'agissait d'un "gentlemen's agreement", a décrit l'avocat de la défense. Du coup, "Sepp Blatter est parti du principe qu'un tel accord était également valable".

Pas de doute

L'avocat du Haut-Valaisan s'est référé au témoignage de l'ancien directeur financier de la FIFA, Markus Kattner, selon lequel il n'y avait pour lui aucune raison ou indice lui permettant de douter de la légitimité du paiement de 2 millions.

Les déclarations d'autres personnes interrogées indiquent également que les honoraires d'un million de francs suisses par an étaient déjà connus avant le versement des 2 millions en 2011, a déclaré l'avocat.

De plus, le paiement ne se serait en aucun cas déroulé en secret, a précisé Lorenz Erni. La demande de Michel Platini, qui fêtera ses 67 ans mardi, a été signée par Sepp Blatter et a ensuite été traitée par le département financier de la FIFA et ses employés, comme d'autres paiements d'ailleurs.

L'avocat de l'ancien président de la FIFA a exigé, outre l'acquittement, un dédommagement pour son client. Selon lui, sa réputation a énormément souffert de la procédure qui a défrayé la chronique sur le plan international. L'avocat a laissé le montant de la réparation à l'appréciation du tribunal.

Pour sa fondation

Sepp Blatter entend verser la somme à la Fondation Sepp Blatter, a laissé entendre Lorenz Erni. L'institution soutient notamment des projets liés au football, mais aussi au sport en général, à en croire son site internet.

Pour rappel, le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse Sepp Blatter et Platini de fraude. Le natif de Viège aurait approuvé le versement de millions pour les services présumés de conseiller de l'ancien meneur de jeu de la Juventus de Turin pour le compte de la FIFA entre juillet 1998 et juin 2002.

Le paiement n'a été effectué qu'en 2011. Or le MPC ne voit aucune base légale au versement. Les deux prévenus, grands amis à une époque, ont rejeté en bloc les accusations la semaine dernière lors des interrogatoires devant le Tribunal pénal fédéral.

Complot

L'ex-président de l'UEFA voit dans l'accusation un complot qui aurait servi à l'empêcher de devenir président de la FIFA, ouvrant la voie à Gianni Infantino, autre Haut-Valaisan, son bras droit d'alors à l'UEFA.

Le procès doit durer jusqu'à mercredi. La FIFA s'est portée partie civile dans la procédure. Elle réclame un remboursement de quelque 2,2 millions de francs suisses. L'ouverture du jugement est fixée au 8 juillet. Le procès reprendra lundi à 9h00 avec la plaidoirie de l'avocat de Michel Platini, Dominic Nellen.

ats/vj