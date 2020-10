Procès Fifa: Valcke est condamné, Al-Khelaifi acquitté

Lausanne (awp/ats) - L'ancien numéro 2 de la FIFA Jérôme Valcke a été reconnu coupable de faux dans les titres vendredi par le Tribunal pénal fédéral. Quant au président du PSG Nasser Al-Khelaifi, il est acquitté.

Jérôme Valcke, l'ex-secrétaire général de la FIFA, a été acquitté vendredi par la Cour des affaires pénales de l'accusation de corruption dans l'affaire des droits de transmission TV de plusieurs Coupes du monde de football. Il écope en revanche de 20 jours-amende avec sursis pour faux dans les titres.

Ses deux co-accusés, Nasser Al-Khelaifi, patron du groupe Bein Media et président du Paris-Saint-Germain (PSG), ainsi qu'un homme d'affaires grec ont été, pour leur part, acquittés. Le premier répondait d'instigation à gestion déloyale aggravée et le second d'instigation répétée à gestion déloyale aggravée et corruption active répétée.

Cette sentence met un terme, après dix jours d'audience qui ont eu lieu en septembre à Bellinzone, à l'une des procédures en lien avec les scandales qui ont secoué la Fédération internationale de football association (FIFA).

Le Ministère public de la Confédération (MPC) accusait Jérôme Valcke d'avoir proposé à la société Bein son soutien pour obtenir les droits de retransmission en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des Mondiaux de football. En échange, le Français obtenait l'usage exclusif d'une luxueuse villa sur la "Costa Smeralda" en Sardaigne.

Dans une déclaration écrite à la presse, Nasser Al-Khelaifi indique: "Après quatre années d'allégations sans fondement, d'accusations fictives et d'atteintes constantes à ma réputation, la justice m'a entièrement blanchi. Le verdict confirme que j'ai toujours agi dans le respect le plus strict du droit et des procédures."

