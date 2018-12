Procès à huis-clos d'une figure des droits de l'homme en Chine

* Un éminent avocat en procès pour subversion

* Wang Quanzhang a disparu en août 2015

* Il représentait notamment des adeptes du Falun Gong

* Le procès s'est achevé sans date pour le verdict

par Christian Shepherd

TIANJIN, Chine, 26 décembre (Reuters) - Le procès pour subversion de Wang Quanzhang, éminent avocat et défenseur des droits de l'homme s'est ouvert mercredi à huis-clos à Tianjin dans le nord-est de la Chine et s'est terminé sans annonce de verdict.

La police qui se trouvait devant le tribunal a déclaré aux journalistes non chinois et aux diplomates étrangers qu'ils n'étaient pas autorisés à s'approcher. Les partisans de l'avocat et la famille de celui-ci se sont également vu refuser l'accès.

Wang Quanzhang, qui s'occupait de cas sensibles, tels que la défense des membres du mouvement spirituel interdit Falun Gong ou de plaintes pour tortures par la police, est porté disparu depuis août 2015, époque d'une opération de répression à grande échelle des militants des droits de l'homme.

La plupart des cas de cet été-là, dit du "groupe 709", d'après la date du début de l'événement (9 juillet, ou 7/09 2015), sont réglés. Mais on est sans nouvelles de Wang Quanzhang, qui détenu au secret depuis lors.

Il est accusé d'avoir "été influencé depuis longtemps par des forces anti-chinoises infiltrées", d'avoir été formé par des groupes étrangers et d'avoir accepté des financements de leur part, selon une copie de l'acte d'accusation consultée par Reuters.

Le tribunal explique dans un communiqué que le procès s'est tenu à huis-clos parce qu'il était question de secrets d'Etat. Le verdict sera rendu à une date ultérieure, ajoute le communiqué sans autre précision.

Les défenseurs des droits de l'homme sont souvent jugés pendant les vacances de Noël, ce qui fait que la Chine est accusée de vouloir détourner l'attention de l'opinion publique internationale.

"QUELQU'UN DE BIEN"

Le président chinois Xi Jinping a accentué la répression de la dissidence depuis son arrivée au pouvoir il y a six ans. Des centaines d'avocats et de militants des droits de l'homme ont été arrêtés et des dizaines de personnes emprisonnées.

En face du tribunal, Yan Chunlin, un militant qui a connu la prison pour subversion, a crié : "Wang Quanzhang est quelqu'un de bien", "Je soutiens Wang Quanzhang", avant d'être embarqué de force dans une voiture par des policiers en civil.

Wang Quanzhang est accusé d'avoir travaillé avec Peter Dahlin, un défenseur des droits suédois détenu en Chine pendant trois semaines avant d'être expulsé en 2016, ainsi qu'avec d'autres personnes pour "entraîner des forces hostiles" et fournir des rapports sur la Chine à des éléments étrangers.

L'avocat est également accusé d'avoir déformé les faits dans ses déclarations sur internet à propos d'un homicide par un policier dans le Heilongjiang en 2014 ainsi que sur les "sectes" qu'il a défendues.

Peter Dahlin, qui se trouve à Madrid, a déclaré sur Twitter qu'il avait conservé toute la documentation remontant à 2009 et qu'il publierait tout ce qui serait nécessaire pour disculper l'accusé.

L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a qualifié ce procès de "cruel simulacre".

L'épouse de Wang, Li Wenzu, a déclaré qu'elle n'avait pas pu rendre visite à son mari depuis sa disparition. Elle a dit que les sept avocats qu'elle avait engagés avaient également été incapables de lui rendre visite.

Dans une déclaration envoyée à Reuters, Li Wenzu a indiqué être dans l'impossibilité de se rendre à Tianjin compte tenu de la surveillance dont elle fait l'objet. (Danielle Rouquié pour le service français)