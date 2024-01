Les avocats devaient faire leurs premières déclarations jeudi dans le procès d'une femme du Michigan dont le fils adolescent a utilisé une arme qu'elle et son mari lui auraient offerte comme cadeau de Noël pour tuer quatre camarades de classe.

Douze jurés et cinq suppléants ont été constitués à Pontiac, dans le Michigan, mercredi après-midi, a indiqué le tribunal, pour entendre le procès, rare, d'un parent accusé d'avoir commis une infraction pénale dans le cadre d'une fusillade dans une école.

Jennifer Crumbley, 45 ans, et son mari James Crumbley, 47 ans, qui seront jugés séparément le mois prochain, sont chacun accusés de quatre chefs d'accusation d'homicide involontaire.

Leur fils, Ethan, qui avait 15 ans au moment de la fusillade de 2021 au lycée d'Oxford, près de Détroit, a plaidé coupable en 2022 de deux douzaines de chefs d'accusation, dont quatre de meurtre au premier degré, et a été condamné le mois dernier à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Par le passé, les avocats de Jennifer Crumbley ont déclaré qu'elle n'aurait pas pu prévoir que son fils commettrait une fusillade dans une école et que l'arme avait été placée en lieu sûr à la maison.

Elle a demandé au juge Cheryl Matthews de la Sixth Judicial Circuit Court d'obliger son fils à témoigner, selon les documents déposés cette semaine auprès du tribunal de Pontiac, Michigan, par son avocat Shannon Smith.

Les avocats représentant Ethan Crumbley, qui fait appel de sa condamnation à perpétuité, s'opposent à toute ordonnance qui l'obligerait à témoigner et affirment qu'ils lui conseilleront d'invoquer son droit de garder le silence s'il est appelé à le faire.

Les experts en matière de sécurité des armes à feu ont déclaré qu'ils espéraient que les procès de Crumbley serviraient de signal d'alarme pour les parents de tout le pays, afin qu'ils sécurisent mieux les armes à leur domicile. Des recherches menées par le gouvernement ont montré qu'environ 75 % des auteurs de fusillades dans les écoles se procuraient les armes qu'ils utilisaient dans leurs attaques à leur domicile.

Les experts ont déclaré que les procès des parents ouvrent de nouvelles perspectives juridiques.

Les procureurs affirment que James Crumbley a acheté l'arme de poing 9 mm utilisée lors de l'attaque du lycée d'Oxford quatre jours avant que son fils ne passe à l'acte, le 30 novembre 2021.

Le matin de la fusillade, un enseignant a découvert des dessins d'Ethan Crumbley représentant une arme de poing, une balle et une silhouette en sang à côté des mots "Du sang partout", "Ma vie est inutile" et "Les pensées ne s'arrêtent pas - aidez-moi".

Les Crumbley ont été appelés à l'école le matin de la fusillade et on leur a dit qu'Ethan avait besoin d'une aide psychologique urgente et qu'ils devaient le ramener à la maison, ont déclaré les procureurs. Les parents ont résisté à l'idée de ramener leur fils à la maison et n'ont pas fouillé son sac à dos ni ne l'ont interrogé sur l'arme.

Ethan Crumbley est retourné en classe et est ensuite sorti des toilettes avec l'arme et a commencé à tirer, selon les procureurs.