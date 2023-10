Donald Trump, ses fils adultes, la Trump Organization et d'autres personnes seront jugés lundi par un tribunal de l'État de New York, à Manhattan, dans le cadre d'une procédure civile pour fraude engagée par le procureur général de l'État, Letitia James.

M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles et a qualifié l'affaire de chasse aux sorcières.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des principaux développements de l'affaire :

2019 : Letitia James commence son enquête.

Août 2020 : Letitia James divulgue l'enquête dans un dossier judiciaire.

Octobre 2020 : L'un des fils de Donald Trump, Eric Trump, témoigne sous serment dans une déposition et invoque plus de 500 fois son droit constitutionnel à ne pas s'incriminer lui-même.

Février 2022 : le juge Arthur Engoron, de la Cour suprême de Manhattan, chargé de l'affaire, fait exécuter les citations à comparaître exigeant que Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr et Ivanka Trump, témoignent sous serment dans des dépositions. Chacun d'entre eux témoigne après qu'une cour d'appel de l'État a confirmé les citations à comparaître.

Avril 2022 : M. Engoron condamne M. Trump pour outrage au tribunal parce qu'il a tardé à répondre à une assignation à comparaître pour obtenir des documents. Il lève l'ordonnance en juin 2022 après que Trump a payé une amende de 110 000 dollars.

Août 2022 : Trump témoigne sous serment dans une déposition et invoque son droit à ne pas s'incriminer lui-même plus de 400 fois.

21 septembre 2022 : James poursuit Trump, ses trois enfants adultes, la Trump Organization, l'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, et d'autres personnes.

Elle affirme que Trump a supervisé une "fraude stupéfiante" pendant plus d'une décennie en gonflant sa valeur nette et la valeur de 23 actifs, dont sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, son penthouse à Manhattan, des immeubles de bureaux, des hôtels et des terrains de golf.

M. Trump qualifie le procès intenté par M. James, qui est noir, de "nouvelle chasse aux sorcières menée par un procureur général raciste".

3 novembre 2022 : Engoron ordonne l'embauche d'un chien de garde indépendant pour superviser la Trump Organization.

6 janvier 2023 : Engoron refuse de classer l'affaire James, rejetant les arguments de la défense selon lesquels elle a attendu trop longtemps pour intenter une action en justice et n'a pas établi l'existence d'une fraude. Il qualifie certains des arguments de Trump de "presque frivoles".

3 mars 2023 : M. Trump demande un report de six mois de l'affaire James, invoquant "l'équité fondamentale et la régularité de la procédure" compte tenu du volume "stupéfiant" de documents. Cette demande intervient après qu'Engoron a déclaré que le procès commencerait le 2 octobre "quoi qu'il arrive".

13 avril 2023 : Trump est à nouveau interrogé sous serment lors d'une déposition.

27 juin 2023 : Une cour d'appel de Manhattan, l'Appellate Division, rejette l'affaire James contre Ivanka Trump parce que le procureur général n'a pas respecté la date limite pour la poursuivre. Elle déclare qu'Engoron peut restreindre certaines parties de l'affaire restante parce que certaines réclamations pourraient être trop anciennes.

30 août 2023 : James affirme que Trump a gonflé sa valeur nette de 2,2 milliards de dollars et demande à Engoron de déclarer en droit que Trump a commis une fraude.

8 septembre 2023 : James augmente son estimation maximale de l'inflation de la valeur nette de Trump à 3,6 milliards de dollars.

14 septembre 2023 : Les défendeurs poursuivent Engoron, cherchant à interrompre le procès jusqu'à ce qu'il décide de rejeter ou non la plupart des demandes de James. Un juge de la cour d'appel de l'État accorde une pause temporaire, dans l'attente de l'examen de l'affaire par cette cour.

26 septembre 2023 : M. Engoron déclare les défendeurs responsables de fraude, affirmant que leurs évaluations d'actifs reflétaient un "monde imaginaire" et trouvant des "preuves concluantes" que M. Trump a gonflé sa valeur nette d'un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars. Le juge laisse les dommages-intérêts et les autres demandes pour le procès. Engoron sanctionne également les avocats de Trump pour avoir insisté sur des arguments juridiques qu'il avait rejetés.

28 septembre 2023 : La division d'appel lève sa suspension temporaire du procès, ouvrant ainsi la voie à son ouverture.